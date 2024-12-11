Дослідження показують, що певні кольори автомобілів мають більшу видимість на дорогах

Колір автомобіля – це не тільки питання естетики, але й функціональності. Вибір кольору може впливати на безпеку, видимість і зручність догляду за авто, пише Pixelinform.

Вплив кольору на видимість та безпеку

Дослідження показують, що певні кольори автомобілів мають більшу видимість на дорогах, що знижує ризик аварій. До таких кольорів належать:

яскравий жовтий;

cалатовий;

оранжевий.

Ці кольори добре помітні в умовах поганої видимості, наприклад, у тумані чи дощі. Тим часом темні автомобілі (чорний, темно-синій) мають вищий ризик зіткнень через свою менш помітність.

Обслуговування та чистота

Крім того, світлі кольори, такі як білий чи світло-сірий, можуть приховувати бруд та пил, але водночас вони швидше втрачають свою свіжість. Темні кольори, як чорний або темно-синій, нагріваються швидше, що може негативно вплинути на салон автомобіля влітку.

Універсальність кольору

При виборі кольору автомобіля варто враховувати також його універсальність. Нейтральні кольори, такі як сірий, сріблястий або бежевий, є більш популярними через свою здатність легше адаптуватися до будь-якого стилю та оточення.