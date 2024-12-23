Затриманому загрожує довічне ув'язнення

У Херсоні співробітники Служби безпеки України разом з Державним бюро розслідувань затримали колаборанта, який під час окупації міста працював на росіян. Зокрема, він охороняв російську катівню, яку окупанти облаштували у місцевому СІЗО. Про це у понеділок, 23 грудня, повідомили у пресслужбі СБУ та ДБР.

За даними слідчих, до повномасштабного вторгнення працював молодшим інспектором Херсонського слідчого ізолятора. Після окупації херсонець підтримав російських військових, а ті своєю чергою призначили його охоронцем катівні, яку облаштували у приміщенні СІЗО.

«Зрадник охороняв камери, до яких окупанти масово ув’язнювали місцевих жителів. Найбільше потерпілих було серед учасників руху опору у південному регіоні України. Крім того, фігурант агітував своїх знайомих вступати до окупаційної установи РФ, обіцяючи потенційним кандидатам зарплату в рублях та лояльне ставлення з боку агресора», – йдеться у повідомленні СБУ.

Після звільнення Херсона зрадник намагався уникнути правосуддя. Для цього він постійно змінював орендоване житло. Втім, правоохоронці встановили його місце перебування та затримали. Чоловіку оголосили підозри у державній зраді та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Якщо провину підозрюваного доведуть, його можуть довічно позбавити волі, а також конфіскувати майно. Наразі чоловік перебуває під вартою.

Нагадаємо, наприкінці травня СБУ затримала колишнього охоронця російської катівні, який мобілізувався до ЗСУ, щоб уникнути покарання.