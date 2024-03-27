У Херсоні СБУ затримала екс-охоронця російської катівні

Служба безпеки України затримала чоловіка, який охороняв російську катівню під час окупації Херсона. Про це 27 березня повідомила прес-служба СБУ.

Як встановили правоохоронці, на початку повномасштабного вторгнення РФ чоловік працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві. Але після захоплення Херсона добровільно вступив до адміністрації російської тюрми, яка діяла в захопленій на той час місцевій колонії. Там його призначили «молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки» окупаційної установи. На цій посаді він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

За даними слідства, під час звільнення Херсона чоловік спалив російське посвідчення тюремного наглядача та переїхав до орендованої квартири, щоб «замести сліди». Він планував переховуватись там до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України.

Однак зловмисника розшукали й затримали у тимчасовому помешканні. При обшуку оселі правоохоронці знайшли мобільний телефон чоловіка із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території. Йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.