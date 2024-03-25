За колабораційну діяльність мешканцям Херсонщини загрожує від 12 до 15 років ув’язнення

Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту двох колаборантів, які під час окупації Херсону працювати у створеній росіянами в’язниці. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 25 березня, доки мешканці Херсонщини – 43-річна жінка та 53-річний чоловік – були в розшуку, суд в Ужгороді розглядав їх справу заочно.

«Ці громадяни погодилися співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора в червні 2022 року, після тимчасової окупації Херсону військовими рф. Вони розпочали роботу у створеному на базі місцевої виправної колонії псевдоправоохоронному органі – «Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области». Обійняли там посади «молодших інспекторів» і повинні були контролювали додержання режиму утримання ув’язнених в установі», – розповідають у прокуратурі.

У жовтні 2022 року, напередодні звільнення Херсона українськими військовими, росіяни перевезли в’язницю вглиб окупованої частини області. Там переховувалися і колаборанти. Правоохоронці їх затримали на підконтрольній Україні території і доставили на Закарпаття.

За колабораційну діяльність мешканцям Херсонщини загрожує від 12 до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.