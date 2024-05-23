Колаборанту загрожує до 15 років тюрми

Співробітники Служби безпеки України затримали колишнього охоронця російської катівні на Херсонщині. Щоб уникнути покарання за злочин, колаборант хотів мобілізуватися до ЗСУ. Про це у четвер, 23 травня, повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідчих, затриманий – житель Миколаївської області, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав окупантів. За це його призначили охоронцем у російській катівні, яку окупанти облаштували на базі захопленої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10. Туди росіяни звозили місцевих жителів, зокрема тих, хто відстоював проукраїнську позицію.

«Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя. Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта та його спроби сховатися від правосуддя в одній із військових частин на півдні України», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.