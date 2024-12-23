Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ

Україна отримала транш у розмірі 1,1 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Гроші надійшли у межах програми розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Про це у понеділок, 23 грудня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Виконавча рада Фонду схвалила шостий перегляд програми EFF. Транш у розмірі 1,1 млрд доларів вже надійшов на українські рахунки. За словами Дениса Шмигаля, гроші спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

«За час функціонування програми EFF, Україна успішно пройшла вже шість переглядів, що дозволило залучити близько 9,8 млрд доларів з передбачених програмою 15,6 млрд доларів США. Ми продовжуємо активно працювати над впровадженням спільно визначених реформ за програмою», – розповів міністр фінансів України Сергій Марченко.

Extended Fund Facility – це позика для України у розмірі 15,6 млрд доларів. Програма розрахована на чотири роки. Натомість Україна зобов’язується впроваджувати реформи у сфері енергетики, банківського сектору, незалежності Національного банку, а також вживати заходів для боротьби з корупцією. У 2025 році за програмою МВФ EFF для України передбачено до 2,7 млрд доларів.

Нагадаємо, перший транш у межах цієї програми Україна отримала у квітні 2023 року. Тоді на українські рахунки надійшло 2,7 млрд доларів.