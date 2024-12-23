Головна ялинка Львова на площі перед Оперним театром

Синоптики оприлюднили прогноз погоди у Львівській області на Святвечір та Різдво. Температура повітря у Львові та області коливатиметься від кількох градусів морозу до кількох градусів тепла, а також можливий незначний мокрий сніг.

Львівський регіональний гідрометцентр повідомив, що у переддень Різдва, у вівторок, 24 грудня, на Львівщині буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів, а вранці та вдень мокрий сніг, слабке налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Температура вночі 0 – 5°С морозу, вдень від 2°С морозу до 3°С тепла. У Львові буде трішки тепліше: вночі 2 – 4°С морозу, вдень 0 – 2°С тепла.

За даними Укргідрометцентру, у середу, 25 грудня, у Львові буде хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме від 1°С морозу до 1°С тепла, можливий незначний мокрий сніг. Протягом дня температура становитиме близько 1°С тепла, опадів не прогнозують.

У четвер, 26 грудня, синоптики не прогнозують опадів. Денна температура повітря коливатиметься від 1°С морозу до 1°С тепла.