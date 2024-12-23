Перед обранням підрядника підготовчі роботи проводить міське ЛКП

У Львові розпочали відновлення музею Романа Шухевича. Працівники ЛКП «Рембуд» виконують підготовчі роботи, розчищають територію. Віднайдені цінні речі та деталі законсервували, у подальшому їх використають для відбудови. Про це повідомила пресслужба ЛМР.

Під час розчистки території виявили кілька цінних елементів, які надалі буть використовувати у відбудові чи експозиції музею, їх передали на зберігання:

дахове покриття,

елементи сходинок,

ніжка від стола,

шматки автомата, який був частиною експозиції музею,

бетонні клумби.

«Зважаючи на те, що кожна деталь на згарищі від музею може мати історичну цінність, робота проводиться дуже ювелірно, вибирається кожен елемент, який може мати цінність. Як тільки буде готовий проєкт, пройдена експертиза, місто розпочне процедуру обрання генерального підрядника для відновлення та відбудови музею. Паралельно тривають переговори щодо залучення авторитетних осіб у склад наглядової ради ГО “Новий музей”», – зазначив керуючий справами виконавчого комітету Євген Бойко.

Зараз працівники проводять демонтаж паркету та підлоги, розбирають сходи. На цьому етапі територію підготують до будівництва: прокладуть інженерні мережі, розчистять ділянку, влаштують під’їзні шляхи.

16 грудня у Львівській міській раді підписали меморандум про співпрацю щодо відновлення музею генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі. На архітектурному конкурсі обрали проєкт відновлення музею. Архітектори доповнили проєкт, враховуючи побажання робочої групи, куди входять донька Шухевича Марія Трильовська, історики, музейники та архітектори. Окрім відновлення самої будівлі музею, працюють і над благоустроєм прилеглої території.

Нагадаємо, в ніч на 1 січня у музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича влучив російський шахед. Частина експозиції та майже все приміщення згоріло.