12 пісних страв, які мають бути на столі у Святвечір. Швидкі рецепти0
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Святвечір, який святкується ввечері напередодні Різдва, є важливою подією в Україні, коли родини збираються разом на спільну вечерю. До цього вечора готують 12 традиційних страв, кожна з яких має своє особливе значення. Детальніше про кожну з них пише «24 Канал».
Кутя
Інгредієнти:
- пшениця – 1 скл.;
- мак – 100 г;
- горіхи та сухофрукти – 100 г;
- мед – 2-3 ст.л.
Спосіб приготування:
Відваріть пшеницю до готовності. Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка. Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.
Дайте куті трохи настоятися, тоді її смак буде неймовірним.
Запечена риба з овочами
Інгредієнти:
- риби (короп або хек) – 1 кг;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- лимон – 1 шт.;
- сіль, перець, спеції – до смаку.
Спосіб приготування:
Рибу очистьте, посоліть, поперчіть. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона. Запікайте у духовці при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.
Вареники з картоплею
Інгредієнти:
для тіста:
- борошно – 3 скл.;
- вода – 1 скл.;
- сіль – 1 ч. л.
для начинки:
- картопля – 500 г;
- цибуля – 1 шт.
Спосіб приготування:
Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто. Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажену цибулю. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та зліпіть вареники.
Варіть у підсоленій воді до готовності. Готові вареники викладіть у посудину і дайте їм хвильку запаритися.
Тушкована капуста
Інгредієнти:
- капуста – 500 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- чорнослив – 50 г;
- томатна паста – 2 ст.л.
Спосіб приготування:
Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.
Мариновані гриби
Інгредієнти:
Білі гриби переберіть, очистьте і помийте. Великі гриби поріжте на шматочки. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10-15 хвилин. Потім гриби відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою.
Цибулю й моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. У сковороді нагрійте олію, покладіть цибулю з морквою, обсмажте кілька хвилин до напівготовності.
Додайте гриби та смажте, помішуючи, 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, влийте сметану і перемішайте. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.
Оселедець
Інгредієнти:
- оселедець маринований – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- лимон – до смаку;
- олія до смаку.
Спосіб приготування:
Промийте та почистьте оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру. Поріжте порційними шматками та викладіть на тарілку. Трішки полийте олією. Подавайте з цибулею, замаринованою з лимоном.
Борщ пісний
Інгредієнти:
- буряк – 2 шт.;
- капуста – 200 г;
- морква – 1 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- томатна паста – 2 ст. л.;
- сушені гриби – 50 г.
Спосіб приготування:
Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть. Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою. У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин.
Грибна юшка
Інгредієнти:
Налийте в каструлю 2 л води і поставте грітися, пише Shuba. Картоплю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Засипте у підсолену воду і варіть до напівготовності. Підготуйте гриби, моркву і цибулю. Тим часом перебрані гриби почистьте і ретельно промийте. Корінь петрушки помийте, зачистьте, подрібніть. Цибулю і моркву почистьте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть.
Приготуйте засмажку. Спасеруйте (обсмажте декілька хвилин) порізані гриби та овочі на олії, додайте до картоплі і варіть 15-20 хвилин. Додайте спеції. Перед закінченням варки покладіть в грибну юшку лавровий лист, корінь петрушки, сіль, перець, спеції до свого смаку. Прикрасьте зеленню.
Печені яблука з медом та горіхами
Інгредієнти:
- яблука – 6 шт.;
- мед – 3 ст. л.;
- горіхи (волоські або мигдаль) – 50 г;
- кориця – до смаку.
Спосіб приготування:
Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю.
Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці.
Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин до м'якості.
Пампухи
Інгредієнти:
- яйце – 1 шт.;
- цукор – 2 ст. л.;
- сир кисломолочний – 1 склянка;
- ванільна паста або екстракт ванілі – 1 ч. л.;
- пшеничне борошно – 1 скл.;
- розпушувач – 1 ч. л.;
- мелена кориця – 1/2 ч. л.;
- сіль – 1/4 ч. л.;
- цукрова пудра для посипання – 3 ст. л.;
- рослинна олія для смаження.
Спосіб приготування:
У великій мисці збийте яйце з цукром за допомогою ручного або електричного міксера до однорідної маси. Додайте сир і за допомогою занурювального блендера (або картоплем'ялки) подрібніть до гладкості та кремової консистенції.
Додайте ванільну пасту (або екстракт ванілі), потім поступово додайте сухі інгредієнти і добре вимісіть тісто до м'якого стану.
Розігрійте достатню кількість рослинної олії в каструлі або глибокій сковороді на середньому вогні. Присипте робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на дві рівні частини і скачайте кожну в довгий джгут діаметром близько 5 см. Розріжте джгут на невеликі шматочки довжиною 2-2,5 см і скачайте їх у кульки руками.
Обережно опустіть кульки в розігріту олію (вона має бути приблизно 180 °C) і смажте 4-5 хвилин, періодично перевертаючи, до золотистого кольору і пишності. Не перевантажуйте каструлю, смажте порціями, якщо необхідно.
Перекладіть готові пончики на тарілку, вистелену паперовими рушниками, щоб прибрати надлишки олії. Повторіть процес із рештою тіста, якщо необхідно.
Голубці з грибами
Інгредієнти:
для голубців:
для соусу:
Візьміть сотейник, всипте в нього рис та промийте до чистої води. Після цього залийте крупу 400 мл води та додайте сіль до смаку. Варіть 5 хвилин після закипання на середньому вогні, а потім накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин, щоб рис увібрав рідину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.
Візьміть білокачанну капусту та виріжте качан. У великій каструлі закипʼятіть воду, добре наколіть капусту виделкою, щоб вона трималася, і опустіть у воду. Верхні листи мають стати прозорими – відразу їх знімайте з капусти, щоб вони не переварилися, і викладайте на обробну дошку. Якщо є товсті прожилки, трохи відбийте кухонним молотком або зріжте ножем.
Доки капустяні листи остигають, переходьте до приготування начинки. Візьміть 50 г сушених білих грибів, добре помийте, а потім залийте 600 мл окропу та варіть протягом 10 хвилин після закипання. Якщо у вас великі гриби, наріжте на шматки. Відвар процідіть, і залиште – на його основі готуватимете соус для голубців.
Доки гриби варяться, візьміть цибулю та дрібно наріжте, подрібніть 3 зубчики часнику та наріжте довільними шматочками 100 г білих грибів.
Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте цибулю з часником. Додайте білі гриби та відварені сухі гриби. Останні нададуть голубцям більш насиченого аромату. Готуйте протягом 5-7 хвилин.
Об'єднайте рис із підсмаженими овочами, додайте сіль та перець до смаку. Усі інгредієнти добре перемішайте. Візьміть капустяний лист, викладіть начинку і загорніть.
Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів і загортайте начинку в листя капусти. Голубці викладайте у форму для запікання, змащену вершковим маслом.
Переходьте до приготування соусу для голубців. У мисці з'єднайте 500 мл відвару білих грибів, 200 г сметани та 1 ч. л. борошна. Посоліть, поперчіть до смаку та добре перемішайте.
Залийте голубці сметанно-грибним соусом. Накрийте фольгою та поставте запікатися на 60 хвилин за температури 180 градусів.
Узвар із сухофруктів
Інгредієнти:
- сушені яблука, груші й сливи – 300 г;
- мед – 2 ст. л.;
- вода – 2 л.
Спосіб приготування:
Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години. Злийте воду та наберіть нову, поставте на вогонь й доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть 30 хвилин. Після охолодження додайте мед.