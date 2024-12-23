Святвечір, який святкується ввечері напередодні Різдва, є важливою подією в Україні, коли родини збираються разом на спільну вечерю. До цього вечора готують 12 традиційних страв, кожна з яких має своє особливе значення. Детальніше про кожну з них пише «24 Канал».

Кутя

Інгредієнти:

пшениця – 1 скл.;

мак – 100 г;

горіхи та сухофрукти – 100 г;

мед – 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

Відваріть пшеницю до готовності. Мак залийте окропом, залиште на 20 хвилин, а потім розітріть у ступці або блендері до появи молочка. Подрібніть горіхи та сухофрукти. Змішайте всі інгредієнти, додайте мед і трохи теплої води для потрібної консистенції.

Дайте куті трохи настоятися, тоді її смак буде неймовірним.

Запечена риба з овочами

Інгредієнти:

риби (короп або хек) – 1 кг;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лимон – 1 шт.;

сіль, перець, спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Рибу очистьте, посоліть, поперчіть. Викладіть на фольгу разом із нарізаними овочами та часточками лимона. Запікайте у духовці при 180 градусах протягом 30 – 40 хвилин.

Вареники з картоплею

Інгредієнти:

для тіста:

борошно – 3 скл.;

вода – 1 скл.;

сіль – 1 ч. л.

для начинки:

картопля – 500 г;

цибуля – 1 шт.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, воду та сіль, замісіть тісто. Відваріть картоплю, розімніть у пюре, додайте смажену цибулю. Розкачайте тісто, виріжте кружечки, викладіть начинку та зліпіть вареники.

Варіть у підсоленій воді до готовності. Готові вареники викладіть у посудину і дайте їм хвильку запаритися.

Тушкована капуста

Інгредієнти:

капуста – 500 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

чорнослив – 50 г;

томатна паста – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Наріжте капусту, моркву та цибулю. Обсмажте овочі, додайте чорнослив і томатну пасту. Тушкуйте на середньому вогні 30 хвилин, додаючи воду за потреби.

Мариновані гриби

Інгредієнти:

білі гриби – 500 г;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова – 40 мл;

сметана 15% – 100 г.

Спосіб приготування:

Білі гриби переберіть, очистьте і помийте. Великі гриби поріжте на шматочки. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10-15 хвилин. Потім гриби відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою.

Цибулю й моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. У сковороді нагрійте олію, покладіть цибулю з морквою, обсмажте кілька хвилин до напівготовності.

Додайте гриби та смажте, помішуючи, 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, влийте сметану і перемішайте. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.

Оселедець

Інгредієнти:

оселедець маринований – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

лимон – до смаку;

олія до смаку.

Спосіб приготування:

Промийте та почистьте оселедець, відділіть кістки, зніміть шкіру. Поріжте порційними шматками та викладіть на тарілку. Трішки полийте олією. Подавайте з цибулею, замаринованою з лимоном.

Борщ пісний

Інгредієнти:

буряк – 2 шт.;

капуста – 200 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

томатна паста – 2 ст. л.;

сушені гриби – 50 г.

Спосіб приготування:

Замочіть сушені гриби на кілька годин, потім відваріть. Відвар збережіть. Буряк натріть, тушкуйте з томатною пастою. У киплячій воді змішайте гриби, відвар, буряк, нарізані овочі. Варіть 30 хвилин.

Грибна юшка

Інгредієнти:

білі гриби – 200 г;

картопля – 3 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

корінь петрушки – 20 г;

олія – 20 мл;

лавровий лист – 1 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Налийте в каструлю 2 л води і поставте грітися, пише Shuba. Картоплю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Засипте у підсолену воду і варіть до напівготовності. Підготуйте гриби, моркву і цибулю. Тим часом перебрані гриби почистьте і ретельно промийте. Корінь петрушки помийте, зачистьте, подрібніть. Цибулю і моркву почистьте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть.

Приготуйте засмажку. Спасеруйте (обсмажте декілька хвилин) порізані гриби та овочі на олії, додайте до картоплі і варіть 15-20 хвилин. Додайте спеції. Перед закінченням варки покладіть в грибну юшку лавровий лист, корінь петрушки, сіль, перець, спеції до свого смаку. Прикрасьте зеленню.

Печені яблука з медом та горіхами

Інгредієнти:

яблука – 6 шт.;

мед – 3 ст. л.;

горіхи (волоські або мигдаль) – 50 г;

кориця – до смаку.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, видаліть серцевину, не розрізаючи їх повністю.

Наповніть середину сумішшю меду, подрібнених горіхів і кориці.

Викладіть яблука у форму для запікання, додайте трохи води на дно форми. Запікайте при 180 градусах протягом 25 – 30 хвилин до м'якості.

Пампухи

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

цукор – 2 ст. л.;

сир кисломолочний – 1 склянка;

ванільна паста або екстракт ванілі – 1 ч. л.;

пшеничне борошно – 1 скл.;

розпушувач – 1 ч. л.;

мелена кориця – 1/2 ч. л.;

сіль – 1/4 ч. л.;

цукрова пудра для посипання – 3 ст. л.;

рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

У великій мисці збийте яйце з цукром за допомогою ручного або електричного міксера до однорідної маси. Додайте сир і за допомогою занурювального блендера (або картоплем'ялки) подрібніть до гладкості та кремової консистенції.

Додайте ванільну пасту (або екстракт ванілі), потім поступово додайте сухі інгредієнти і добре вимісіть тісто до м'якого стану.

Розігрійте достатню кількість рослинної олії в каструлі або глибокій сковороді на середньому вогні. Присипте робочу поверхню борошном. Розділіть тісто на дві рівні частини і скачайте кожну в довгий джгут діаметром близько 5 см. Розріжте джгут на невеликі шматочки довжиною 2-2,5 см і скачайте їх у кульки руками.

Обережно опустіть кульки в розігріту олію (вона має бути приблизно 180 °C) і смажте 4-5 хвилин, періодично перевертаючи, до золотистого кольору і пишності. Не перевантажуйте каструлю, смажте порціями, якщо необхідно.

Перекладіть готові пончики на тарілку, вистелену паперовими рушниками, щоб прибрати надлишки олії. Повторіть процес із рештою тіста, якщо необхідно.

Голубці з грибами

Інгредієнти:

для голубців:

капуста – 1 шт.;

білі гриби (свіжі чи заморожені) – 100 г;

сушені білі гриби – 50 г;

рис – 200 г;

вершкове масло – 150 г;

ріпчаста цибуля – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

сіль та перець до смаку;

для соусу:

відвар із сухих грибів – 500 мл;

сметано – 200 г;

борошно – 1 ч. л.;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Візьміть сотейник, всипте в нього рис та промийте до чистої води. Після цього залийте крупу 400 мл води та додайте сіль до смаку. Варіть 5 хвилин після закипання на середньому вогні, а потім накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин, щоб рис увібрав рідину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Візьміть білокачанну капусту та виріжте качан. У великій каструлі закипʼятіть воду, добре наколіть капусту виделкою, щоб вона трималася, і опустіть у воду. Верхні листи мають стати прозорими – відразу їх знімайте з капусти, щоб вони не переварилися, і викладайте на обробну дошку. Якщо є товсті прожилки, трохи відбийте кухонним молотком або зріжте ножем.

Доки капустяні листи остигають, переходьте до приготування начинки. Візьміть 50 г сушених білих грибів, добре помийте, а потім залийте 600 мл окропу та варіть протягом 10 хвилин після закипання. Якщо у вас великі гриби, наріжте на шматки. Відвар процідіть, і залиште – на його основі готуватимете соус для голубців.

Доки гриби варяться, візьміть цибулю та дрібно наріжте, подрібніть 3 зубчики часнику та наріжте довільними шматочками 100 г білих грибів.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте цибулю з часником. Додайте білі гриби та відварені сухі гриби. Останні нададуть голубцям більш насиченого аромату. Готуйте протягом 5-7 хвилин.

Об'єднайте рис із підсмаженими овочами, додайте сіль та перець до смаку. Усі інгредієнти добре перемішайте. Візьміть капустяний лист, викладіть начинку і загорніть.

Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів і загортайте начинку в листя капусти. Голубці викладайте у форму для запікання, змащену вершковим маслом.

Переходьте до приготування соусу для голубців. У мисці з'єднайте 500 мл відвару білих грибів, 200 г сметани та 1 ч. л. борошна. Посоліть, поперчіть до смаку та добре перемішайте.

Залийте голубці сметанно-грибним соусом. Накрийте фольгою та поставте запікатися на 60 хвилин за температури 180 градусів.

Узвар із сухофруктів

Інгредієнти:

сушені яблука, груші й сливи – 300 г;

мед – 2 ст. л.;

вода – 2 л.

Спосіб приготування:

Фрукти промийте та замочіть у холодній воді на 2 години. Злийте воду та наберіть нову, поставте на вогонь й доведіть до кипіння. Зменште вогонь і варіть 30 хвилин. Після охолодження додайте мед.