Як швидко приготувати кутю на Святвечір без замочування. Рецепт дня0
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Кутя – це основна страва на Різдво, що має важливе значення. Вважається, що на Святвечір та різдвяному столі обовʼязково повинні бути кутя та узвар, оскільки кутя символізує господиню, а узвар – господаря. Як швидко та легко приготувати кутю з пшениці без замочування, щоб смак залишився такий же, пише Shuba.
Інгредієнти:
Відваріть крупу на маленькому вогні до готовності, приблизно півтори години. Потім залиште остигати.
Мак промийте під протічною водою, залийте окропом так, щоб вода покрила на 2-3 пальці вище. Накрийте кришкою і залиште до повного остигання води. Все, що підніметься нагору, зніміть ложкою. Якщо мак потрібно приготувати швидко, просто проваріть його впродовж 30 хвилин після закипання.
Горіхи подрібніть у блендері. Кілька горіхів можна грубо нарізати, щоб потім прикрасити ними готову кутю.
Зцідіть мак, залишивши трохи води на дні, перетріть із цукром у блендері. Змішуйте мак і цукор у пропорції 1:1 або так, як вам до смаку.
Родзинки залийте кип’ятком і залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте.
Зберіть кутю. У великий посуд викладіть кашу кімнатної температури. Додайте мак, горіхи і родзинки, а також мед за бажанням. Перемішайте страву до однорідності. Влийте кип’яченої охолодженої води або узвару і вимішайте кутю до бажаної консистенції.
Кутю можна подавати одразу, але ще смачнішою вона буде, коли постоїть і захолоне.
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