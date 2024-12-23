Кутя – це основна страва на Різдво, що має важливе значення. Вважається, що на Святвечір та різдвяному столі обовʼязково повинні бути кутя та узвар, оскільки кутя символізує господиню, а узвар – господаря. Як швидко та легко приготувати кутю з пшениці без замочування, щоб смак залишився такий же, пише Shuba.

Інгредієнти:

пшениця – 2 скл.;

вода – 4 скл.;

мак – 2 скл.;

цукор – 2 скл.;

волоські горіхи – 1 скл.;

родзинки – 1 скл.

Спосіб приготування:

Відваріть крупу на маленькому вогні до готовності, приблизно півтори години. Потім залиште остигати.

Мак промийте під протічною водою, залийте окропом так, щоб вода покрила на 2-3 пальці вище. Накрийте кришкою і залиште до повного остигання води. Все, що підніметься нагору, зніміть ложкою. Якщо мак потрібно приготувати швидко, просто проваріть його впродовж 30 хвилин після закипання.

Горіхи подрібніть у блендері. Кілька горіхів можна грубо нарізати, щоб потім прикрасити ними готову кутю.

Зцідіть мак, залишивши трохи води на дні, перетріть із цукром у блендері. Змішуйте мак і цукор у пропорції 1:1 або так, як вам до смаку.

Родзинки залийте кип’ятком і залиште на 10 хвилин. Потім воду злийте.

Зберіть кутю. У великий посуд викладіть кашу кімнатної температури. Додайте мак, горіхи і родзинки, а також мед за бажанням. Перемішайте страву до однорідності. Влийте кип’яченої охолодженої води або узвару і вимішайте кутю до бажаної консистенції.

Кутю можна подавати одразу, але ще смачнішою вона буде, коли постоїть і захолоне.

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