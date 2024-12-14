Пісна грибна юшка на Святвечір. Рецепт дня0
До теми
- Три рецепти куті з різних видів каш ZAXID.NET
- Пісні голубці з грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
- Пісний салат з грибами і квасолею. Рецепт дня ZAXID.NET
Ароматна юшка із грибів – особлива традиція на Святвечір, яка подарує справжню насолоду. Цей суп готують із сушених або свіжих білих грибів, які і забезпечують насичений аромат та смак. Але можете додати у свою юшку будь-які інші гриби, які знайдуться у вас вдома (головне – щоб вони були не отруйні).
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
Налийте в каструлю 2 л води і поставте грітися, пише Shuba.
Картоплю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Засипте у підсолену воду і варіть до напівготовності. Підготуйте гриби, моркву і цибулю.
Тим часом перебрані гриби почистьте і ретельно промийте. Корінь петрушки помийте, зачистьте, подрібніть. Цибулю і моркву почистьте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть.
Приготуйте засмажку. Спасеруйте (обсмажте декілька хвилин) порізані гриби та овочі на олії, додайте до картоплі і варіть 15-20 хвилин. Додайте спеції.
Перед закінченням варки покладіть в грибну юшку лавровий лист, корінь петрушки, сіль, перець, спеції до свого смаку. Прикрасьте зеленню.