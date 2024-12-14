Ароматна юшка із грибів – особлива традиція на Святвечір, яка подарує справжню насолоду. Цей суп готують із сушених або свіжих білих грибів, які і забезпечують насичений аромат та смак. Але можете додати у свою юшку будь-які інші гриби, які знайдуться у вас вдома (головне – щоб вони були не отруйні).

Інгредієнти:

білі гриби – 200 г;

картопля – 3 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

корінь петрушки – 20 г;

олія – 20 мл;

лавровий лист – 1 г;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

зелень за смаком.

Спосіб приготування:

Налийте в каструлю 2 л води і поставте грітися, пише Shuba.

Картоплю помийте, почистьте і поріжте кубиками. Засипте у підсолену воду і варіть до напівготовності. Підготуйте гриби, моркву і цибулю.

Тим часом перебрані гриби почистьте і ретельно промийте. Корінь петрушки помийте, зачистьте, подрібніть. Цибулю і моркву почистьте. Цибулю подрібніть, а моркву натріть.

Приготуйте засмажку. Спасеруйте (обсмажте декілька хвилин) порізані гриби та овочі на олії, додайте до картоплі і варіть 15-20 хвилин. Додайте спеції.

Перед закінченням варки покладіть в грибну юшку лавровий лист, корінь петрушки, сіль, перець, спеції до свого смаку. Прикрасьте зеленню.