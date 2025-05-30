Три найпростіші страви молодої картоплі. Рецепти дня0
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На порозі літа на ринку з’являється молода картопля – ніжна, злегка солодкувата на смак і ароматна. Її приготування не потребує багато зусиль, а делікатна текстура чудово поєднується з ароматною зеленню, смаженими грибами чи соковитим м’ясом. Щоб заощадити час на кухні, молоду картоплю можна швидко почистити за допомогою жорсткої губки або щітки. А іноді її навіть не очищають зовсім.
Найпростіший варіант приготування – додати до вареної картоплі масло з кропом. Як ще смачно приготувати картоплю трьома різними способами, пише УНІАН.
Молода картопля з кропом, сметаною і часником
Інгредієнти:
- картопля молода – 0,5 кг;
- часник – 3-4 зубчики;
- кріп – маленький пучок;
- сметана жирна – 3 ст. л., або олія – 4 ст. л.;
- сіль, спеції за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю почистити за допомогою жорсткої щітки. Викласти в каструлю, залити холодною водою і варити до готовності (15-20 хвилин). Чим дрібніше бульби, тим швидше вони зваряться. Кріп обірвати на стеблі і дрібно нарізати. Часник натерти на дрібній тертці або розчавити в часничниці.
З картоплі злити воду. Посолити і полити картоплю сметаною або олією, кому як більше подобається. Додати часник і кріп і акуратно все перемішати, щоб не пошкодити картоплини. Подавати як гарнір до м'яса або овочів.
Молода картопля з грибами в сметані
Інгредієнти:
- молода картопля -1 кг;
- гриби – 500 г;
- сметана – 200 г;
- сіль – за смаком;
- цибуля – 1 шт.;
- лавровий лист – 1-2 шт.;
- борошно – 2 ст. л.;
- олія – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Картоплю добре промити, викласти в каструлю і залити окропом. Поставити на невеликий вогонь і варити 15-20 хвилин. В середині варіння додати в каструлю сіль і лавровий лист. Гриби промити і розрізати на четвертинки. Цибулю нарізати соломкою.
На сковороді нагріти олію і обсмажити цибулю до легкого золотистого кольору. Потім додати в сковороду цибулю і смажити, поки не випарується вся волога з грибів. Додати в сковороду борошно і сметану, посолити і поперчити. Обсмажувати все разом 5-7 хвилин, поки підлива не загусне. Потім додати пару столових ложок води і тушкувати ще пару хвилин. Злити воду з картоплі і перемішати з грибною підливою.
Молода картопля в духовці з куркою
Інгредієнти:
- картопля молода – 700 г;
- курка – 500 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- сметана – 2 ст. л.;
- часник – 2 зубчики;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- приправа для курки – 1 ч. л.;
- приправа для овочів – 1 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- олія – 2 ст. л.;
- вода – 50 мл;
- кріп, петрушка за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю почистити ножем і нарізати на 4 частини, або навпіл, якщо бульби дуже маленькі. Викласти картоплю в форму для запікання і полити олією. Посипати картоплю приправою для овочів, сіллю, паприкою і чорним меленим перцем.
Курку вимити і нарізати на великі частини. Посолити і приправити. Цибулю нарізати крупно, а часник – дрібно. На картоплю викласти м'ясо, цибулю і часник. Влити воду і полити всю суміш сметаною. Накрити фольгою або пергаментом і запікати 25 хвилин при 180 градусах, потім зняти фольгу і пекти ще 30 хвилин. Перед подачею посипати рубаною зеленню.