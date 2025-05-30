На порозі літа на ринку з’являється молода картопля – ніжна, злегка солодкувата на смак і ароматна. Її приготування не потребує багато зусиль, а делікатна текстура чудово поєднується з ароматною зеленню, смаженими грибами чи соковитим м’ясом. Щоб заощадити час на кухні, молоду картоплю можна швидко почистити за допомогою жорсткої губки або щітки. А іноді її навіть не очищають зовсім.

Найпростіший варіант приготування – додати до вареної картоплі масло з кропом. Як ще смачно приготувати картоплю трьома різними способами, пише УНІАН.

Молода картопля з кропом, сметаною і часником

Інгредієнти:

картопля молода – 0,5 кг;

часник – 3-4 зубчики;

кріп – маленький пучок;

сметана жирна – 3 ст. л., або олія – 4 ст. л.;

сіль, спеції за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити за допомогою жорсткої щітки. Викласти в каструлю, залити холодною водою і варити до готовності (15-20 хвилин). Чим дрібніше бульби, тим швидше вони зваряться. Кріп обірвати на стеблі і дрібно нарізати. Часник натерти на дрібній тертці або розчавити в часничниці.

З картоплі злити воду. Посолити і полити картоплю сметаною або олією, кому як більше подобається. Додати часник і кріп і акуратно все перемішати, щоб не пошкодити картоплини. Подавати як гарнір до м'яса або овочів.

Молода картопля з грибами в сметані

Інгредієнти:

молода картопля -1 кг;

гриби – 500 г;

сметана – 200 г;

сіль – за смаком;

цибуля – 1 шт.;

лавровий лист – 1-2 шт.;

борошно – 2 ст. л.;

олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Картоплю добре промити, викласти в каструлю і залити окропом. Поставити на невеликий вогонь і варити 15-20 хвилин. В середині варіння додати в каструлю сіль і лавровий лист. Гриби промити і розрізати на четвертинки. Цибулю нарізати соломкою.

На сковороді нагріти олію і обсмажити цибулю до легкого золотистого кольору. Потім додати в сковороду цибулю і смажити, поки не випарується вся волога з грибів. Додати в сковороду борошно і сметану, посолити і поперчити. Обсмажувати все разом 5-7 хвилин, поки підлива не загусне. Потім додати пару столових ложок води і тушкувати ще пару хвилин. Злити воду з картоплі і перемішати з грибною підливою.

Молода картопля в духовці з куркою

Інгредієнти:

картопля молода – 700 г;

курка – 500 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

часник – 2 зубчики;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

приправа для курки – 1 ч. л.;

приправа для овочів – 1 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

олія – 2 ст. л.;

вода – 50 мл;

кріп, петрушка за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю почистити ножем і нарізати на 4 частини, або навпіл, якщо бульби дуже маленькі. Викласти картоплю в форму для запікання і полити олією. Посипати картоплю приправою для овочів, сіллю, паприкою і чорним меленим перцем.

Курку вимити і нарізати на великі частини. Посолити і приправити. Цибулю нарізати крупно, а часник – дрібно. На картоплю викласти м'ясо, цибулю і часник. Влити воду і полити всю суміш сметаною. Накрити фольгою або пергаментом і запікати 25 хвилин при 180 градусах, потім зняти фольгу і пекти ще 30 хвилин. Перед подачею посипати рубаною зеленню.