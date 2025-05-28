Ситний салат зі свіжих огірків. Рецепт дня0
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Салат із огірків, сиру, яєць, зелені та сметани – легка та поживна страва, що вирізняється збалансованим складом. Свіжі інгредієнти добре поєднуються між собою, утворюючи ніжний смак і приємну текстуру.
Інгредієнти:
- огірки – 3 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- яйця курячі – 3 шт.;
- сметана – 3 ст. л.;
- зелень (зелена цибуля, кріп);
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Відваріть яйця протягом 10 хвилин після закипання води, потім охолодіть і почистьте. Відокремте білки від жовтків: білки натріть на великій тертці, а жовтки – залиште для фінального шару. Огірки ретельно вимийте, за бажанням очистьте від шкірки та наріжте середніми кубиками. Твердий сир подрібніть на великій тертці. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте, пише ТСН.
У глибоку миску шарами викладайте інгредієнти: спочатку огірки, трохи посоліть і змастіть сметаною. Наступним шаром йде тертий сир – його також покрийте тонким шаром сметани. Далі викладіть подрібнені білки, посоліть і знову змастіть сметаною. Завершіть салат натертими жовтками, оформіть сметанною сіточкою та посипте зверху зеленню.