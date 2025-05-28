Салат із огірків, сиру, яєць, зелені та сметани – легка та поживна страва, що вирізняється збалансованим складом. Свіжі інгредієнти добре поєднуються між собою, утворюючи ніжний смак і приємну текстуру.

Інгредієнти:

огірки – 3 шт.;

твердий сир – 100 г;

яйця курячі – 3 шт.;

сметана – 3 ст. л.;

зелень (зелена цибуля, кріп);

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Відваріть яйця протягом 10 хвилин після закипання води, потім охолодіть і почистьте. Відокремте білки від жовтків: білки натріть на великій тертці, а жовтки – залиште для фінального шару. Огірки ретельно вимийте, за бажанням очистьте від шкірки та наріжте середніми кубиками. Твердий сир подрібніть на великій тертці. Зелень промийте, обсушіть і дрібно наріжте, пише ТСН.

У глибоку миску шарами викладайте інгредієнти: спочатку огірки, трохи посоліть і змастіть сметаною. Наступним шаром йде тертий сир – його також покрийте тонким шаром сметани. Далі викладіть подрібнені білки, посоліть і знову змастіть сметаною. Завершіть салат натертими жовтками, оформіть сметанною сіточкою та посипте зверху зеленню.