Весна – ідеальний час, щоб додати до свого раціону більше свіжих овочів і легких страв. Вітамінний салат з огірками, томатами та фетою – це корисна і надзвичайно смачна комбінація, що поєднує свіжість зелені, хрумкість огірка та ніжність сиру.

Інгредієнти:

огірки (очищені та нарізані скибочками) – 500 г;

томати чері (розрізані навпіл) – 150 г;

червона цибуля (тонко нарізана) – 50 г;

листя свіжої м’яти – 6-8 г;

свіже листя петрушки – 6-8 г;

свіжий кріп (подрібнений) – 5-7 г;

сир фета (або фелата, подрібнений) – 70-80 г;

оливкова олія – 45 мл;

червоний винний оцет – 30 мл;

сушений орегано – 1 г;

сіль та свіжомелений чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Спочатку приготуйте заправку: в невеликій мисці змішайте 3 столові ложки оливкової олії, 2 столові ложки червоного винного оцту та ½ чайної ложки сушеного орегано. Добре перемішайте виделкою або вінчиком, щоб інгредієнти поєдналися в однорідну ароматну емульсію, пише Liga.

Підготуйте овочі: огірки очистіть від шкірки та наріжте тонкими скибочками. Томати чері розріжте навпіл, а червону цибулю тонко нашаткуйте півкільцями або четвертинками. Зелень (м’яту, петрушку й кріп) дрібно порубайте. У великій салатниці змішайте огірки, помідори, цибулю та всю зелень.

Полийте овочі приготованою заправкою та ретельно перемішайте салат, щоб соус рівномірно вкрив усі інгредієнти. Додайте сіль і свіжомелений чорний перець за смаком, будьте обережні з кількістю, адже сир фета також додасть солонуватості.

На завершення посипте салат подрібненим сиром фета. Подавайте одразу після приготування, щоб зберегти хрумкість овочів і свіжість зелені. Такий салат чудово смакує як самостійна легка страва або як гарнір до риби чи м’яса.