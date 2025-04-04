Салат з молодої капусти з яєчно-гірчичною заправкою. Рецепт дня0
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Простий та смачний весняний салат із молодої капусти, огірків, та зелені. Особливим його робить незвична заправка. Швидко та смачно.
Інгредієнти:
- капуста молода – ½ середнього качана, приблизно 400 г;
- огірки – 1-2 шт;
- кріп свіжий - пучок;
- Кінза свіжа – кілька гілочок за бажанням (можна замінити петрушкою);
- молодий зелений часник – кілька гілочок (за бажанням);
- яйця – 4 шт;
- олія (бажано оливкова) - 2-3 ст. л.;
- гірчиця – 1-2 ч. л.;
- сметана – 3 ст. л.;
- сіль, перець за смаком.
Яйця відварити на твердо, залити холодною водою та дати вистигнути.
Капусту нашаткувати тонкими смужками, викласти в миску. Огірки нарізати довільно та додати до капусти.
Почистити яйця та відокремити білки від жовтків. Білки нарізати кубиком або смужками та додати до капусти, жовтки відкласти в іншу миску та розтерти їх. За бажанням один жовток можна відкласти і потім покришити його на салат для прикраси.
До жовтків додати олію, гірчицю, сіль, перець та сметану. Добре перемішати. Кріп, кінзу та/або часник та петрушку дрібно нарізти та додати до капусти. Пару гілочок можна відкласти для прикраси. Додати заправку та добре перемішати.