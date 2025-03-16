Пісні капустяні котлети. Рецепт дня0
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Рецепт капустяних котлет дуже бюджетний і простий. Вони готуються з мінімуму інгредієнтів, але виглядають апетитно і мають смак, схожий на пиріжки з капустою. Якщо шукаєте смачну страву для посту, ці котлети стануть чудовим доповненням до вашого меню.
Інгредієнти:
- капуста білокачанна – 700 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- часник – 2 зубчики;
- манна крупа – 6 ст. л.;
- кріп – 50 г;
- паприка мелена – 1 ч. л.;
- перець чорний мелений;
- сіль;
- панірувальні сухарі;
- олія.
Спосіб приготування:
Очищену капусту наріжте на кілька частин, відваріть у підсоленій воді 8-10 хвилин після закипання, а потім відкиньте на друшляк. Подрібніть капусту в блендері і добре відтисніть зайву рідину, пише ТСН.
Цибулю очистіть і натріть на дрібну тертку, часник пропустіть через прес.
Зелень промийте і дрібно поріжте.
В мисці змішайте капусту з цибулею, часником, кропом, паприкою, перцем, сіллю і манною крупою. Ретельно перемішайте.
З отриманої маси сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки на середньому вогні.