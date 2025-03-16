Рецепт капустяних котлет дуже бюджетний і простий. Вони готуються з мінімуму інгредієнтів, але виглядають апетитно і мають смак, схожий на пиріжки з капустою. Якщо шукаєте смачну страву для посту, ці котлети стануть чудовим доповненням до вашого меню.

Інгредієнти:

капуста білокачанна – 700 г;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

часник – 2 зубчики;

манна крупа – 6 ст. л.;

кріп – 50 г;

паприка мелена – 1 ч. л.;

перець чорний мелений;

сіль;

панірувальні сухарі;

олія.

Спосіб приготування:

Очищену капусту наріжте на кілька частин, відваріть у підсоленій воді 8-10 хвилин після закипання, а потім відкиньте на друшляк. Подрібніть капусту в блендері і добре відтисніть зайву рідину, пише ТСН.

Цибулю очистіть і натріть на дрібну тертку, часник пропустіть через прес.

Зелень промийте і дрібно поріжте.

В мисці змішайте капусту з цибулею, часником, кропом, паприкою, перцем, сіллю і манною крупою. Ретельно перемішайте.

З отриманої маси сформуйте котлети, обваляйте їх у панірувальних сухарях і обсмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки на середньому вогні.