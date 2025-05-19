Салат з молодої капусти, що став вірусним у TikTok у 2022 році, привернув увагу завдяки особливому соусу під назвою «зелена богиня».

Інгредієнти:

зелена молода капуста – 450 г;

огірки – 350 г;

зелена цибуля – декілька штук;

базилік – 20 г;

шпинат – 20 г;

лимони – 2 шт.;

оливкова олія – 70 мл;

часник – 2 зубки;

цибуля-шалот (маленька) – 1 шт.;

сіль – 1 ч. л.;

рисовий оцет – 2 ст. л.;

горіхи кеш’ю – 100 г;

вода – 2–4 ст. л.;

сіль – за смаком.

Спосіб приготування:

Капусту, огірки та зелену цибулю наріжте дрібним кубиком і перекладіть у велику миску, пишуть у блозі «І це прекрасно».

У блендері змішайте цибулю-шалот, сік двох лимонів, часник, базилік, шпинат, оливкову олію, сіль і рисовий оцет – збийте до однорідної консистенції. Потім поступово додавайте кеш’ю, продовжуючи збивати соус. За потреби регулюйте густину, додаючи воду по одній столовій ложці.

Заправляйте салат безпосередньо перед подачею, адже він швидко пускає сік. Найкраще смакує з житніми тостами або грінками.