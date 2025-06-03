Щоб рис не прилипав до каструлі, можна використовувати один доступний фрукт

Рис часто прилипає до дна каструлі, навіть якщо ви все робите правильно, через що його смак помітно погіршується. Проте є простий спосіб уникнути цієї проблеми. Huffpost розповідає, що робити, якщо рис прилипає до каструлі.

Що робити, щоб рис не прилипав до каструлі?

Щоб рис не прилипав до каструлі, можна використовувати один доступний фрукт – лимон. Після того, як ви поставили каструлю з рисом на вогонь, перед його закипанням додайте трохи лимонного соку у воду. Лимонний сік запобігатиме злипанню рису, а також зробить смак рису яскравішим та поліпшить текстуру зерна. Завдяки цьому він не прилипатиме до дна каструлі.

Проте якщо у вас немає під рукою лимонного соку, є інший варіант. Ви можете додати трохи олії у воду перед кип’ятінням, що допоможе зробити рис розсипчастим та рівномірно приготовленим.