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Хоча його приготування займає трохи більше часу, ніж білого рису, дотримання простих рекомендацій допоможе отримати ідеальну текстуру та смак

Коричневий рис – це поживна та універсальна крупа, яка містить багато клітковини та вітамінів групи В. Хоча його приготування займає трохи більше часу, ніж білого рису, дотримання простих рекомендацій допоможе отримати ідеальну текстуру та смак. Shuba розповідає, як правильно приготувати коричневий рис. Способи приготування коричневого рису Варіння у каструлі У середній каструлі доведіть до кипіння 2 склянки води та 1/4 чайної ложки солі. Повільно додайте 1 склянку довгозернистого рису та, за бажанням, 1 столову ложку масла та знову закип’ятіть. Зменште вогонь і накрийте кришкою. Варіть приблизно 45 хвилин, або поки рис не стане м’яким і вода не вбереться. Не знімайте кришку, поки рис варитиметься, оскільки правильне приготування залежить від утворення пари всередині каструлі. Зніміть каструлю з вогню і дайте постояти під кришкою 5 хвилин. Перед подачею рис треба розпушити виделкою. Приготування в рисоварці Рисоварка – один із найзручніших способів приготування коричневого рису. Дотримуйтесь інструкцій вашої моделі щодо співвідношення води та рису. Не відкривайте кришку під час варіння – це може вплинути на якість готового продукту. Запікання в духовці Розігрійте духовку до 180°C. У каструлі на 1 літр змішайте 1 1/2 склянки окропу та 1 столову ложку масла або маргарину. Додайте 3/4 склянки довгозернистого рису та 1/2 чайної ложки солі. Готуйте, накривши кришкою, приблизно 1 годину, або поки рис не стане м’яким і не вбере рідину. Перед подачею розімніть виделкою.

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