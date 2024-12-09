Смачні голубці можна приготувати не лише з м'ясною начинкою. З рисово-грибним наповненням вони виходять анітрохи не гіршими від голубців з фаршем. Така страва буде особливо актуальною у піст.

Інгредієнти:

Для голубців:

капуста – 1 шт.;

білі гриби (свіжі чи заморожені) – 100 г;

сушені білі гриби – 50 г;

рис – 200 г;

вершкове масло – 150 г;

ріпчаста цибуля – 2 шт.;

часник – 3 зубчики;

сіль та перець до смаку;

Для соусу:

відвар із сухих грибів – 500 мл;

сметано – 200 г;

борошно – 1 ч. л.;

сіль до смаку.

Спосіб приготування:

Візьміть сотейник, всипте в нього рис та промийте до чистої води. Після цього залийте крупу 400 мл води та додайте сіль до смаку. Варіть 5 хвилин після закипання на середньому вогні, а потім накрийте кришкою та залиште на 20 хвилин, щоб рис увібрав рідину, пише шеф-кухар Євген Клопотенко.

Візьміть білокачанну капусту та виріжте качан. У великій каструлі закипʼятіть воду, добре наколіть капусту виделкою, щоб вона трималася, і опустіть у воду. Верхні листи мають стати прозорими – відразу їх знімайте з капусти, щоб вони не переварилися, і викладайте на обробну дошку. Якщо є товсті прожилки, трохи відбийте кухонним молотком або зріжте ножем.

Доки капустяні листи остигають, переходьте до приготування начинки. Візьміть 50 г сушених білих грибів, добре помийте, а потім залийте 600 мл окропу та варіть протягом 10 хвилин після закипання. Якщо у вас великі гриби, наріжте на шматки. Відвар процідіть, і залиште – на його основі готуватимете соус для голубців.

Доки гриби варяться, візьміть цибулю та дрібно наріжте, подрібніть 3 зубчики часнику та наріжте довільними шматочками 100 г білих грибів.

Розігрійте сковорідку з вершковим маслом та обсмажте цибулю з часником. Додайте білі гриби та відварені сухі гриби. Останні нададуть голубцям більш насиченого аромату. Готуйте протягом 5-7 хвилин.

Об'єднайте рис із підсмаженими овочами, додайте сіль та перець до смаку. Усі інгредієнти добре перемішайте. Візьміть капустяний лист, викладіть начинку і загорніть.

Увімкніть духовку розігріватись до 180 градусів і загортайте начинку в листя капусти. Голубці викладайте у форму для запікання, змащену вершковим маслом.

Переходьте до приготування соусу для голубців. У мисці з'єднайте 500 мл відвару білих грибів, 200 г сметани та 1 ч. л. борошна. Посоліть, поперчіть до смаку та добре перемішайте.

Залийте голубці сметанно-грибним соусом. Накрийте фольгою та поставте запікатися на 60 хвилин за температури 180 градусів.