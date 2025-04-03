Весна – час розвантажувати морозилку для нових запасів. Тож саме час приготувати щось із заморожених овочів. Пропонуємо омлет, ситний варіант длясніданку. Проте хто ж казав, що омлет можна їсти лише вранці? На батьківщині омлеті, у Франції, цією стравою часто обідають або вечеряють.

До овочевого міксу може входити будь-що: стручкова квасоля, морква, зелений горошок, кукурудза, солодкий перець, кукурудза, печериці, броколі тощо. Звісно, можна брати й готові суміші овочів, наприклад італійську чи мексиканську.

Інгредієнти:

(на 2 порції)

суміш заморожених овочів – 300 г;

яйця – 4 шт.;

молоко – 100 мл;

олія – 50 мл;

цибуля зелена (за бажанням);

тертий твердий сир – 50 г (за бажанням);

сіль та перець за смаком.

Яйця розбити у глибоку миску. Влити молоко. Збовтайте до однорідності. За смаком посолити та поперчити.

Розігрійте пательню, додати олію, нагріти та викласти суміш заморожених овочів (не розморожувати). Обсмажити на сильному вогні, перемішуючи, приблизно 5-7 хвилин. Овочі мають бути практично готовими.

Залити овочі яєчною сумішшю. Накрити покришкою, зменшити вогонь до мінімуму та готувати ще приблизно 7-8 хвилин.

При подачі можна посипати подрібненою зеленою цибулею, посипати тертим сиром те/або улюбленою зеленню.