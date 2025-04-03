Омлет з замороженими овочами. Рецепт дня0
До теми
- Омлет зі шпинатом та сиром. Рецепт дня ZAXID.NET
- Заморожені овочі у духовці. Рецепт дня ZAXID.NET
Весна – час розвантажувати морозилку для нових запасів. Тож саме час приготувати щось із заморожених овочів. Пропонуємо омлет, ситний варіант длясніданку. Проте хто ж казав, що омлет можна їсти лише вранці? На батьківщині омлеті, у Франції, цією стравою часто обідають або вечеряють.
До овочевого міксу може входити будь-що: стручкова квасоля, морква, зелений горошок, кукурудза, солодкий перець, кукурудза, печериці, броколі тощо. Звісно, можна брати й готові суміші овочів, наприклад італійську чи мексиканську.
Інгредієнти:
(на 2 порції)
- суміш заморожених овочів – 300 г;
- яйця – 4 шт.;
- молоко – 100 мл;
- олія – 50 мл;
- цибуля зелена (за бажанням);
- тертий твердий сир – 50 г (за бажанням);
- сіль та перець за смаком.
Яйця розбити у глибоку миску. Влити молоко. Збовтайте до однорідності. За смаком посолити та поперчити.
Розігрійте пательню, додати олію, нагріти та викласти суміш заморожених овочів (не розморожувати). Обсмажити на сильному вогні, перемішуючи, приблизно 5-7 хвилин. Овочі мають бути практично готовими.
Залити овочі яєчною сумішшю. Накрити покришкою, зменшити вогонь до мінімуму та готувати ще приблизно 7-8 хвилин.
При подачі можна посипати подрібненою зеленою цибулею, посипати тертим сиром те/або улюбленою зеленню.