Атомна електростанція Rooppur в Бангладеші

Російська Федерація веде будівництво понад 10 ядерних енергоблоків за кордоном через наростальний попит на енергію, зумовлений штучним інтелектом і ринками, що розвиваються. Про це розповів представник російського президента Владіміра Путіна Борис Тітов газеті Financial Times 23 грудня.

Зазначається, що Росія намагається посилити свій глобальний вплив шляхом розширення ядерного флоту. Наразі країна-агресор будує атомні електростанції в Бангладеші, Китаї, Єгипті, Індії, Ірані та Туреччині.

За словами Тітова, РФ очікує значного попиту на ядерну енергію з боку країн, що розвиваються, та прагнуть отримати чистіші джерела енергії, а також з боку технологічних компаній, які використовують штучний інтелект у центрах обробки даних. Цього року МАГАТЕ спрогнозувала, що до 2050 року світові ядерні генерувальні потужності збільшаться на 155% до 950 ГВт.

Російський портфель закордонних ядерних проєктів, включаючи будівництво реакторів, постачання палива та інші послуги, охоплює 54 країни. Цього року Росія залучена до будівництва більш ніж третини нових реакторів у світі.

Очікується, що Росія також побудує завод з малими модульними реакторами в Узбекистані, а з керівною хунтою Буркіна-Фасо вона підписала угоду у 2023 році.

Західні уряди намагаються протидіяти ядерному лідерству Росії, зокрема, США заборонили імпорт збагаченого російського урану в травні 2024 року. Утім прем'єри Угорщини та Словаччини – Віктор Орбан і Роберт Фіцо заявили, що заблокують будь-які кроки, спрямовані на обмеження російської цивільної ядерної енергетики.

За винятком Угорщини, більшість країн Східної Європи підписали контракти на постачання палива, розробленого для реакторів радянських часів американською компанією Westinghouse після російського повномасштабного вторгнення в Україну.