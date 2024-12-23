Кераміка аптеки «Під Гігеєю» на вул. Одеській

Управління охорони історичного середовища Львова оновило перелік цінних мозаїк на території громади. До списку внесли 13 нових об’єктів не лише мозаїк, але й керамічних творів. Водночас під час інвентаризації робоча група вилучила окремі об’єкти зі списку. Цей перелік затвердив виконавчий комітет ЛМР.

До переліку мозаїчних і керамічних творів внесли об’єкти за такими адресами:

Ліцей «Інтелект», Запорізька, 20,

Будівлі автотранспортного підприємства (Навроцького, 25),

зупинка у Винниках (дорога Львів-Винники),

Вище професійне училище № 29 (Шевченка, 116),

Медіатека «Мультиплекс» (бібліотека №19), Симоненка, 10,

Аптека «Під Гігеєю» (Одеська, 2),

Дошкільний навчальний заклад №105 (Пасічна, 15),

Навчально-виробнича аптека Львівського медичного університету (Пекарська, 75),

Палац естетичного виховання учнівської молоді (Петрушевича, 2),

Дошкільний навчальний заклад №88 (Руфа, 37а),

Порохова вежа (Підвальна, 4),

Будівля на території колишньої Львівської кераміко-скульптурної фабрики (Мучна, 32),

Центральна міська дитяча бібліотека (Окуневського, 3).

Під час інвентаризації та обговорення чинного переліку мозаїчних творів уточнили статус таких мозаїк:

– вилучили об’єкти з імітацією мозаїки (Коперника, 3, Руська, 7, Стецька, 4),

– об’єкти малих архітектурних форм: Городоцька, 83-85, Зубрівська, 1-36;

– об’єкти, що стали музейними експонатами чи відсутні: Стороженка, 32, Мучна, 22;

– об’єкти, що втратили актуальність: Богомольця, 2, Грабовського, 3, Вірменська, 23.

Також в оновленому списку об’єднали кілька пам’яток за однією адресою: Вірменська, 7-9 та Ярославенка, 24 та об’єкти з Пекарської, 75, Петрушевича, 2 і Навроцького, 25.

На засіданні 23 грудня виконавчий комітет ЛМР погодив перелік мозаїчних та керамічний творів Львова. З повним списком можна ознайомитися тут.