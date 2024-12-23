Міська рада Львова оновила перелік цінних мозаїк та керамічних панно
Список доповнили ще 13 об’єктами
Управління охорони історичного середовища Львова оновило перелік цінних мозаїк на території громади. До списку внесли 13 нових об’єктів не лише мозаїк, але й керамічних творів. Водночас під час інвентаризації робоча група вилучила окремі об’єкти зі списку. Цей перелік затвердив виконавчий комітет ЛМР.
До переліку мозаїчних і керамічних творів внесли об’єкти за такими адресами:
- Ліцей «Інтелект», Запорізька, 20,
- Будівлі автотранспортного підприємства (Навроцького, 25),
- зупинка у Винниках (дорога Львів-Винники),
- Вище професійне училище № 29 (Шевченка, 116),
- Медіатека «Мультиплекс» (бібліотека №19), Симоненка, 10,
- Аптека «Під Гігеєю» (Одеська, 2),
- Дошкільний навчальний заклад №105 (Пасічна, 15),
- Навчально-виробнича аптека Львівського медичного університету (Пекарська, 75),
- Палац естетичного виховання учнівської молоді (Петрушевича, 2),
- Дошкільний навчальний заклад №88 (Руфа, 37а),
- Порохова вежа (Підвальна, 4),
- Будівля на території колишньої Львівської кераміко-скульптурної фабрики (Мучна, 32),
- Центральна міська дитяча бібліотека (Окуневського, 3).
Під час інвентаризації та обговорення чинного переліку мозаїчних творів уточнили статус таких мозаїк:
– вилучили об’єкти з імітацією мозаїки (Коперника, 3, Руська, 7, Стецька, 4),
– об’єкти малих архітектурних форм: Городоцька, 83-85, Зубрівська, 1-36;
– об’єкти, що стали музейними експонатами чи відсутні: Стороженка, 32, Мучна, 22;
– об’єкти, що втратили актуальність: Богомольця, 2, Грабовського, 3, Вірменська, 23.
Також в оновленому списку об’єднали кілька пам’яток за однією адресою: Вірменська, 7-9 та Ярославенка, 24 та об’єкти з Пекарської, 75, Петрушевича, 2 і Навроцького, 25.
На засіданні 23 грудня виконавчий комітет ЛМР погодив перелік мозаїчних та керамічний творів Львова. З повним списком можна ознайомитися тут.