У Львові відбудеться концерт Павла Табакова

25 грудня 2024 року о 19:00 у Львівській національній філармонії ім. Мирослава Скорика відбудеться святковий концерт «Різдво для двох» відомого українського співака, композитора та переможця телепроєкту «Голос країни» Павла Табакова.

Це буде особлива різдвяна акустична програма у затишній атмосфері, під звуки рояля та супровід музикантів. Концерт пройде при свічках, що додасть магічного настрою, а гостей чекатимуть ігристе та солодкий подарунок і музичні сюрпризи.

У програмі – улюблені традиційні та авторські колядки, відомі різдвяні хіти й композиції, які створюють чарівний настрій зимових свят.

Цей вечір стане чудовою нагодою наповнитися світлом Різдва, відчути душевність та затишок, які несе музика одного з найвідоміших виконавців української сцени.

Павло Табаков – співак із неповторним тембром голосу, якого українці полюбили за його романтичну манеру виконання. Його концерти завжди наповнені щирістю та особливою атмосферою.

Квитки можна придбати за посиланням та в касі філармонії.