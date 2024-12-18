На концерті звучатимуть твори студентів кафедри композиції академії

У четвер, 19 грудня, та п’ятницю, 10 січня, на сцені Львівського органного залу відбудеться концерт, ідеєю якого стало створення нових різдвяних музичних традицій. Подія відбудеться в рамках стратегії промоції української класичної музики Ukrainian Live за ініціативи директорів органного залу Івана Остаповича і Тараса Демка за участі викладачів та студентів Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. На концерті звучатимуть твори студентів кафедри композиції у виконанні вокалістів та інструменталістів академії.

Авторкою та координаторкою події є оперна співачка, старша викладачка ЛНМА Світлана Мамчур. Куратори проєкту – доценти кафедри композиції Остап Мануляк та лауреатка національної премії імені Тараса Шевченка Богдана Фроляк.

«Ідея проєкту виношувалась ще з весни. Ми з Тарасом Демком обдумували різні варіанти подій. Фінальною ідеєю стала організація саме різдвяного концерту. Адже сьогодні, коли кожен із нас так чи інакше травмований війною, Різдво є тим джерелом радості та тепла, якого нам дуже не вистачає. Різдво – це дуже давнє українське свято. Воно і про глибоку релігійність, і про сімейне тепло, і про нашу ідентичність. Найяскравішим елементом різдвяних свят є колядки. Тому для мене, як для музикантки, стало цікаво як відчувають та чують Різдво наші молоді композитори. Важливо, що на концерті звучатимуть не лише обробки традиційних пісень, а й абсолютно нова музика, яка втілює дух Різдва», – розповіла Світлана Мамчур про виникнення задуму.

«Такі концерти завжди є дуже цінним етапом в розвитку молодих композиторів, адже це надзвичайна можливість не лише реалізувати свої творчі ідеї і почути їх зі сцени, але також дуже важливим є досвід співпраці із музикантами. Я не є прихильником творення традиційної музики, а навпаки – завжди за експеримент. Який сенс писати копію музики, яку композитори писали 100 чи 200 років тому якщо це завжди буде значно гірша і блідіша за оригінал копія», – додає Остап Мануляк.

У програмі концерту звучатимуть обробки давніх колядок та щедрівок, а також нова різдвяна музика молодих львівських композиторів. Сучасним трактуванням традиційної різдвяної музики є твір «Почуй. Відчуй. Різдво!» Ігнатія Мойсеїва

«Для мене Різдво є уособленням сімейності, коли всі збираються за різдвяним столом. Воно про плекання традицій, про існування і тяглість національної пам’яті та ідентичності, а також можливості її зберегти та передавати наступним поколінням. Щороку наша родина збирається разом аби вшанувати народження Христа. Обов’язковою традицією є спів колядок всією сім’єю. Невипадково мій твір написаний не для соліста, а саме для групи вокалістів – традиція колядування – це про єднання як родини, так і нації. В основі твору – чотири українських колядки в моєму авторському баченні. Також звучить орган – символ спокою, піднесення, чистоти та світлості. Саме ці риси асоціюються в мене з різдвяними святами. Твір сповнений сучасними гармоніями та ритмами, подекуди також змінений автентичний текст», – вважає композитор.

Традицію щедрування по-новому втілив Дмитро Горбачов, створивши обробку давньої щедрівки «Ой вдома, вдома»

«Текст цієї щедрівки доволі неоднозначний, я б сказав трагічно-піднесений. Він містить різні сенси та емоції: від суму до радості. Завдання створити музику, що пасуватиме під різдвяний настрій – непросте, враховуючи реалії та контексти, в яких ми живемо. Тож моєю головною метою стало написання музики, яка знайде емоційний відгук в серцях слухачів. Адже емоції – це один з основних чинників які формують враження від будь-якого художнього твору. Якщо всім буде байдуже – цей твір нічого не вартуватиме. Цього я боюсь найбільше», – наголошує Дмитро Горбачов.

Поєднанням сучасного та давнього, а також європейського з питомо українським є твір композиторки Анни Гуріної.

«Особисто для мене Різдво – це дуже світле та сімейне свято. Мабуть це відчуття і надихнуло мене до написання твору. Мій твір має назву “Хтось білий під вікнами ходить”, написаний на вірші французького поета і кінодраматурга Жака Превера. Твір втілює схвильованість та радісне передчуття дітей перед зустріччю з духом Різдва. Це авторський твір, але в середній частині я видозмінила давню українську колядку з етнографічного збірника Климента Квітки. Саме виконання буде мати вигляд перформансу, адже хочеться, щоб глядачі повністю занурились в атмосферу різдвяного настрою та пройнялися справжнім духом Різдва!», – пояснює задум композиторка.

Темою одного з творів у концерті є болюче питання стирання культурної ідентичності українців радянським союзом. «Календи» – твір-рефлексія про святкування Різдва у східній частині України. Авторка композиції Вікторія Майсун розповідає: «Твір для мене є особистим. У моїй сім’ї немає традиції святкування Різдва, що мені болить. Не святкуємо його, адже сакральність і глибинність традиції була відібрана росіянами. Різдво, нав’язане совітами, нагадує еллінські діонісії. Люди влаштовують пиятики, об’їдаються й гуляють на честь особи, якій вони поклоняються, і врешті-решт засинають. Цей цикл станів передається у формі твору. Протягом двох куплетів відбувається ритмічне наростання, кульмінація, заспокоєння і завмирання. Водночас твір висвітлює проблематику питомості українських різдвяних традицій. Більшість наших звичаїв походять з язичництва. Різдво, яке ми святкуємо зараз, трохи втратило початковий сенс. В основу вокальної партії був взятий псалом “Воплю к Богу”. Нещодавно я дізналась, що на Різдво у церквах його також співали. Тож у творі обраний матеріал стилізований під еллінський фольклор, а текст перекладений грецькою».

Окрім названих творів програма концерту містить багато інших композицій молодих авторів. Якісь з них, можливо, віднині звучатимуть кожного Різдва, якісь стануть цікавим слухацьким досвідом, проте кожна з них точно подарує відчуття справжнього різдвяного дива, яке заслуговує на нове цікаве та актуальне звучання.