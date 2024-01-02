Облизування закладене в собачій природі, водночас це спосіб комунікації, що може багато розповісти про собаку та його здоров'я

Не всі опікуни собак люблять, коли улюбленці облизують їх. Та оскільки прийнято вважати, що таким чином чотирилапі показують свою приязнь, опікуни закривають на це очі. Утім, собаки облизують людей з багатьох різних причин, на які варто звернути увагу. Розповідаємо, що означає, якщо собака облизує ваші обличчя, руки чи ноги і як на це реагувати.

Чому собаки облизують людей?

Облизувати когось – природно для собак. Окрім того, дослідження показали, що під час цього процесу у собак виробляються ендорфіни, що робить тварину спокійнішою і допомагає розслабитись. Далі це веде до виділення дофаміну, що відповідає за відчуття насолоди і мотивацію.

Те, що собака облизує людину, може означати приязнь, бути способом комунікації, вивчення, привернення увагу. А, може, собака хоче попіклуватися про ваш зовнішній вигляд чи спробувати людину на смак.

Облизувати собаки вчаться ще в щенячому віці, коли їхня мама облизує їх для чистоти і стимуляції від самого народження. У перші тижні собаки дізнаються, що язик – корисний інструмент.

Собаки розрізняють солодке, гірке, солоне, та все ж, смакових рецепторів у них менше, а нюх розвинений якнайкраще. Саме тому ці тварини особливо люблять облизувати певні частини тіла людини, де є залози, що виділяють речовини із різними запахами, що людський ніс може і не розрізняти.

Окрім цих фізіологічних причин, є ще багато інших, що змушують собак облизувати різні частини тіла людини. Ось як це тлумачать фахівці.

Чому собаки облизують руки людини?

За день людина може бувати в багатьох місцях. На її руках назбируються найрізноманітніші смаки та запахи, які невідомі для собаки. Тому таким чином він вивчає світ поза домом, дізнається, де ви були і що робили. Руки людини – як мапа для собаки, за якою вона вивчає шлях. Окрім того, долоні пітніють, цей дещо солонуватий смак поту подобається чотирилапим.

Чому собаки облизують обличчя людини?

Обличчя людини за день так само, як і руки, накопичує цікаву для домашньої тварини інформацію. Також на обличчі людини є різні типи залоз, що виділяють речовини з різними запахами, що супер-ніс песика вирізняє з-поміж інших.

Якщо ж людина їла щось смачненьке, то для собаки буде гріх, не спробувати це, «поцілувавши» її в губи.

Окрім того, собаки часто облизують мордочки один одного – для догляду, щоб показати дружелюбність, безпечне середовище, поспілкуватися. Так само вони роблять з людським обличчям.

Чому собаки облизують вуха людини?

Собаки можуть облизувати вуха опікунів, щоб помити їх, спробувати на смак або просто щоб показати свою любов. Навколо вух є ще більше різноманітних залоз і запахами, цікавими для собаки. Окрім того, ці речовини змішуються із запахом шкіри.

Собаки облизують вуха один одного, щоб вони були доглянутими. Це досить інтимний процес, в якому песик має почуватися в повній безпеці. Так само і з людьми – собака довіряє вам.

Чому собаки облизують ступні людини?

На ступнях також є багато залоз, зокрема потових. Ступні і пальці ніг людини – це солоний смаколик для чотирилапого. А якщо опікун ще реагує на лоскотання, то смакування перетворюється на веселу гру.

Якщо людина усміхається або сміється, коли собака облизує її ступні, це працює для песика як позитивне підкріплення. Так він вчиться привертати вашу увагу. У такому випадку процедура облизування може збільшитись в часі.

Чому собаки облизують ноги людини?

Якщо ви щойно вийшли з душу, собаку можуть зацікавити вологі краплі на шкірі. Також його цікавлять запахи гелю для душу, крему для тіла та інших засобів гігієни, що використовують люди. Якщо є рани, то собаки облизуватимуть їх, щоб підтримати чистоту.

Коли ж облизування ніг не пов’язане із гігієною, то собаку може зацікавити смак поту після вправ або різноманітні запахи за день, про які ми можемо навіть не здогадуватися, що «принесли» їх.

Коли облизування стає проблемою?

Іноді собака може вдаватися до облизування людини або якогось предмету, коли їй нудно. Це сигнал того, що пора погратися чи піти на прогулянку, потренуватися з чотирилапим.

Занадто часте облизування може вказувати на поведінкові або проблеми зі здоров’ям у тварини. Так, якщо собака починає облизувати вас у відповідь на якийсь зовнішній подразник і цей процес важко зупинити, це може свідчити про підвищену тривожність в улюбленця.

Надмірне облизування людини собакою також може говорити, що тварині некомфортно поряд з цією людиною і він хоче зібрати більше інформації або й відсунути людину від себе. Облизування людини може вказувати на те, що собака:

Стресує;

Нервується;

тривожиться;

Розгублений і не знає, як діяти;

Має компульсивний розлад.

З медичної точки зору, якщо пес облизує все підряд – від килима до дивана – у нього можуть проблеми зі шлунково-кишковим трактом. А коли собака постійно лиже себе в одному місці, це може бути сигналом про алергію, інфекцію та інші проблеми зі шкірою. Це однозначно сигнал про те, що варто звернутися до ветеринара. Якщо ветеринар виключив проблеми зі здоров’ям, а надмірне облизування продовжується, слід звернутися до фахівця із поведінки собак, щоб відкоригувати її.

За матеріалами PetMD