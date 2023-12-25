Собака стерпить, але почуватиметься погано

Собака – найкращий друг людини. І ці домашні тварини намагаються бути хорошими друзями і компаньйонами за будь-яких умов. Лише люди не завжди розуміють їх. Часом ми засмучуємо наших улюбленців і змушуємо їх нервувати. Ось сім речей, які собаки терпіти не можуть у людській поведінці.

Використання слів замість мови тіла

Собаки здатні розрізняти ключові слова – їсти, гуляти, місце тощо. Та людську мову вони не розуміють. Найкраще собаки зчитують мову людського тіла – ці знаки справді допомагають їм зрозуміти, про що йдеться і чого ми від них хочемо. І тут не може бути подвійних послань, наприклад, коли собаці кажуть «стояти», але рухами ніби запрошують підійти до себе.

Спробуйте хоча б день не говорити зі своїм собакою словами, а спілкуватися виключно мовою тіла. Тоді ви зрозумієте, які насправді сигнали подаєте і як собака їх розуміє.

Обіймашки

Насправді, більшість собак терпіти не можуть обійматися. У їхній природі це означає домінування. Так, собака не агресуватиме до опікуна через обійми, але почуватиметься не добре. Простежте за мовою тіла собаки, коли намагаєтесь обійняти його. До того ж, обіймашки від одного з членів родини можуть бути прийнятними для песика, а від іншого – напружувати його.

Гладити обличчя і голову

Якби хтось раптом простягнув руку до вашого обличчя, ви би, імовірно, відхилилися і відчули напругу, адже це зазіхання на особистий простір без дозволу. Собака сприйме такі пестощі від людини, яку добре знає, але більшість з них не любить, коли гладять їхню мордочку або голову.

Як показати, що ви любите собаку? Погладьте його спину, почухайте частину спини біля хвоста або живіт чи стегно. Також можна пошкрябати песика за вушком або його шию. Лише не торкайтесь мордочки без потреби.

Взаємодія з тими, хто відверто не подобається

Як й інші соціальні види, собаки мають своїх друзів і своїх ворогів – серед інших собак та людей. За їхньою поведінкою можна здогадатися, хто їм справді подобається і з ким вони не проти провести час, а хто їх дратує. Тому не слід змушувати собаку до взаємодії з твариною або людиною, які їм не до душі. Це призведе до поганого настрою компаньйона та стресу.

Водночас варто подбати про те, щоб улюбленець був правильно соціалізований від наймолодшого віку.

Прогулянки без досліджень

Під час прогулянки не варто постійно тримати песика на повідці. Собаки «бачать» носом, тому для них важливо пізнавати світ через нюх. Для цього потрібно обнишпорити багато предметів. Не позбавляйте собаку цього заняття, але стежте за ним.

Якщо не можете відпустити собаку з повідця і дозволити йому поринути у світ ароматів, просто гуляйте повільно і зупиняйтеся там, де песику цікаво.

Нудьга

Як і діти, собаки не переносять нудьгу. Опікун може бути втомлений, зайнятий абощо. Та собака весь день чекав, щоб побавитись з ним! Найпершою ознакою того, що собака знудився, буде шкода, яку він робить: щось гризе, залазить в шафу, пхає носика, куди не треба. Допоможуть прогулянка, повторення або вивчення нових трюків і команд, ігри з улюбленою забавкою песика.

Дражнилки

Багато кому здається кумедним подражнити собаку. Але факт у тому, що собакам це не подобається. Так само, як і будь-якій людині. Просто поставте себе на місце песика.

За матеріалами Treehugger