Ці породи не вимагають від опікуна особливих навичок і мають дружелюбний характер

Наважитись взяти додому собаку – великий крок, що вплине на подальше життя. Щоб все склалося добре, слід обирати домашню тварину відповідно до свого характеру і звичок, до його розміру та особливостей поведінки та, звісно, за покликом серця. Розповідаємо про топ-5 порід собак для недосвідчених опікунів.

Кожен собака має свій характер, свою особистість. Та все ж є спільні риси для породи, що допоможуть визначитися.

Боксер

Боксер – це собака середнього розміру, дуже м’язистий, міцний і з широкими грудьми. У представників цієї породи коротка мордочка і злегка кирпате підборіддя. Основні характеристики такі:

Колір – палево-тигровий, з білими плямами або повністю білі;

Зріст собаки – 53-63 см;

Вага – 25-32 кг;

Тривалість життя – 10-12 років.

Характер: допитливий, веселий, грайливий, сміливий, сильно прив’язаний до опікуна і не любить самотності.

Особливості: потребує інтелектуального і фізичного навантаження щодня, а також – тренувань. Добре уживається з іншими тваринами за умови правильної соціалізації.

Боксер чудово ладнає з усіма членами родини

Золотистий ретривер

Це ще одна порода собак, представники якої підходять для недосвідчених опікунів, добре ладнають з усіма членами сім’ї та іншими тваринами. Окрім того, золотистий ретривер – надзвичайно розумний собака. І красивий – з довгою золотистою шерстю. Основні характеристики такі:

Колір – різні відтінки золотого, від світлого до темного;

Зріст – 51-61 см

Вага – 27-34 кг;

Тривалість життя – 10-12 років.

Характер: ніжний і спокійний собака, добре пристосовується до сімейного життя і прив’язується до опікуна. Любить, коли життя навколо вирує.

Особливості: потребує дресирування з урахуванням його чутливості, а також полюбляє гризти все, що потрапить до рота. Потребує кілька годин активності на день.

Золотистий ретривер стає повноцінним членом сім'ї і учасником сімейний подій

Лабрадор ретривер

Це собака з гарною статурою, лагідними очима і унікальним хвостом. Він любить довгі енергійні прогулянки і обожнює «поговорити», що робить цю породу дещо галасливою. Це чудовий сімейний собака, який добре ладнає з усіма. Основні характеристики такі:

Колір – однотонний чорний, жовтий або шоколадно-коричневий;

Зріст – 55-57 см;

Вага – 25-36 кг;

Тривалість життя – 10-14 років.

Характер: доброзичливі, дружелюбні, товариські собаки. Чудово ладнають з іншими тваринами та дітьми. Терплячі та здатні прощати, але цим не можна зловживати. Надзвичайно віддані і люблять брати участь в усіх сімейних подіях.

Особливості: люблять привертати увагу голосом, обожнюють прогулянки, коли можна побігати без повідця, люблять воду, тому біля водойм слід бути обережними. Потребують кілька годин фізичного навантаження та ігор на день.

Мальтійська болонка

Це дещо галасливі та водночас аристократичні собаки іграшкового розміру із довгою шовковистою і, що важливо, гіпоалергенною шерстю. Мальтійські болонки чудово ладнають з оточенням і потребують лише 30 хвилин прогулянок на день. Основні характеристики такі:

Колір – білий;

Зріст – 20-25 см;

Вага – 2-4 кг;

Тривалість життя – 12-15 років.

Характер: дружелюбний, «балакучий», пильний, тому може ставати войовничим. Зазвичай лагідний і милий.

Особливості: через природну галасливість потребує навчання з найменшого віку, аби не гавкати за найменшого стороннього шуму.

Мальтійські болонки - аристократичні і дружелюбні

Йоркширський тер’єр

Йорки енергійні, грайливі, сильні. Вони люблять гуляти, прив’язуються до опікуна і відчувають його психологічний стан. Ці собаки добре ладнають з дітьми і загалом доброзичливі. А ще – розумні і люблять вчитись. Основні характеристики такі:

Колір – сталевий або золотисто-бурий;

Зріст – до 23 см;

Вага – 3-3,5 кг;

Тривалість життя – 12-15 років (іноді – до 20).

Характер: розумні, неагресивні, добре ладнають з дітьми, прив’язуються до опікуна, легко дресируються.

Особливості: ці собаки настільки прив’язані до опікуна, що ані на хвилину не залишають його.

Йорки дуже розумні і уважні до настрою опікуна

Собака з притулку

Ще один варіант знайти собі компаньйона і щирого друга – це взяти собаку з притулку. Як це зробити так, щоб не пошкодувати, розповідаємо у цьому матеріалі.

Собака з притулку буде не гіршим другом, аніж придбаний

За матеріалами The Spruce Pets