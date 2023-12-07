Допомогти безпритульним тваринам пережити зиму нескладно

Тварини, що живуть на вулиці, взимку мають низькі шанси вижити без допомоги людей. Через мороз та відсутність їжі смерть у собак настає через 15 годин, у котів – через 6, пише UAnimals. Мешканці міст можуть допомогти безпритульним тваринам пережити зиму. Це потребує лише людяності.

Ось прості поради допоможуть врятувати життя безпритульної тварини.

Годуйте тварин теплою їжею

Це можуть бути теплі каші чи легкий суп. Можна навіть купити сухий корм і залити гарячою водою.

Наливайте тваринам теплу воду

У морози вода дуже швидко застигає в мисках, тому варто наливати теплу та час від часу перевіряти миску. У такому випадку вона не так швидко замерзне і тварина зможе хоч якось зігрітися.

Пускайте погрітися

Якщо є така можливість, запускайте тварин погрітися в під’їзд. Потрапляючи в тепло, вони відразу сплять – так їм вдається відновити сили. Також перевіряйте підвальні віконця, щоб вони не були забиті дошками.

Зробіть укриття

Ви можете використати звичайну коробку. Ззовні будинок можна обмотати скотчем, а всередину покласти теплі кофти чи інший старий одяг. Будки краще ставити на дерев’яний піддон, щоб холод від землі не йшов всередину.

Знайдіть родину

Найкраще, що ви можете зробити – це подарувати безпритульній тварині сім’ю та дім. Перетримка та притулок – це теж один із варіантів не дати тваринам замерзнути, поки знайдеться родина для них. Проте з війною притулки переповнені покинутими тваринами, тож можете допомагати цим закладам інформаційно, щоб тварин швидше забирали у сім’ї.

Кожен з нас в силах допомогти тваринам пережити морози, головне – не залишатися осторонь. Поширюйте інформацію та долучайтеся до порятунку тварин, що страждають від війни.