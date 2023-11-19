Не варто боятися брати з притулку дорослих собак

Якщо ви вирішили відмовитись від купівлі породистого собаки, а натомість стати опікуном і другом для песика з притулку, ці поради кінологів допоможуть вам визначитися з вибором свого «плюс один» та підготуватися до його появи вдома.

Зважте свої можливості

Прийняти в сім’ю чотирилапого друга з притулку – чудовий вчинок. Та якщо не зважити на деякі нюанси, вже наступного дня можна пошкодувати про свій вчинок і вибір. Кінолог ЛКП «Лев» Володимир Вань рекомендує перед появою нового мешканця зібрати сімейні збори та заздалегідь обговорити модель ставлення до чотирилапого.

Про що йдеться? Усі члени сім’ї мають дотримуватись однакових, заздалегідь погоджених правил, щоб собака легко та спокійно адаптувався у новому домі. Наприклад, якщо дитина дозволяє собаці бути на ліжку, а ви забороняєте, то тварина не розуміє господарів і не знає як поводитись. Правила – одні для всіх.

Не варто постійно жаліти собаку, акцентувати на його страхах та приділяти їм надмірну увагу. Наприклад, якщо собака боїться вулиці, то на прогулянках не можна носити його на руках і погладжувати – у такий спосіб, ви схвалюєте почуття страху і даєте зрозуміти, що це нормально.

Кожен, мабуть, чув історії про агресивність собак, що мали травми в минулому. Якщо тварина в минулому зазнала насильства, потрібна виважена поведінка, без надлишку емоцій. Окрім того, допоможе робота з кінологом.

Також пам’ятайте, що собака потребуватиме ваших ресурсів:

Часу – хоча б 2-3 години на день;

Якісного корму (а це гроші – 1-2 тис. грн на місяць);

Іграшок, аксесуарів;

Якісного медичного забезпечення – вакцинації, профілактики глистів тощо.

Як обрати саме свого собаку

Коли людина приходить в притулок для собак, щоб обрати собі друга, її переповнюють емоції – навколо стільки пухнастиків, яким хочеться допомогти! Та варто відкласти емоції та зробити раціональний вибір, щоб у наступні роки було добре і вам, і вашому вихованцю.

Кінологи «Центру поводження з тваринами» радять перед тим, як взяти в сім’ю нового друга, обдумати наступне:

Яке ваше хобі? Якщо ви любите ходити в гори, багато гуляти, то вам потрібен активний і витривалий собака. Якщо ж вишивати хрестиком, читати вдома під ковдрою, то варто звернути увагу на собаку із пасивним характером, якому, як і вам, не хочеться виходити з дому без нагальної потреби;

Якщо ви любите ходити в гори, багато гуляти, то вам потрібен активний і витривалий собака. Якщо ж вишивати хрестиком, читати вдома під ковдрою, то варто звернути увагу на собаку із пасивним характером, якому, як і вам, не хочеться виходити з дому без нагальної потреби; Вік собаки. Якщо ви візьмете цуценя або молодого собаку, то зможете виховати їх для себе. Дорослі собаки мають уже сформований характер, тут бажано, щоб ваші темпераменти співпадали. Дати прихисток літньому песику – хороший вчинок, але вам доведеться розлучитися із ним раніше. Кінологи зазначають, що не варто боятися брати в сім’ю дорослого собаку – головне, щоб ви зійшлися характером. Щонайменше, дорослі собаки, на відміну від цуценят, не гризтимуть меблі і взуття;

Якщо ви візьмете цуценя або молодого собаку, то зможете виховати їх для себе. Дорослі собаки мають уже сформований характер, тут бажано, щоб ваші темпераменти співпадали. Дати прихисток літньому песику – хороший вчинок, але вам доведеться розлучитися із ним раніше. Кінологи зазначають, що не варто боятися брати в сім’ю дорослого собаку – головне, щоб ви зійшлися характером. Щонайменше, дорослі собаки, на відміну від цуценят, не гризтимуть меблі і взуття; Розмір собаки. У випадку із безпородними собаками з притулку важко вгадати, яким виросте цуценя. Тому, можливо, дорослий сформований пес – кращий вибір саме для вашого помешкання.

Що варто зробити перед адопцією собаки з притулку

Кінологи радять обов’язково кілька разів сходити із собакою, що вам сподобався і підходить за параметрами, на прогулянку. Така опція є в більшості притулків і центрів для собак.

Також варто поспілкуватись з працівниками, які детальніше розкажуть історію собаки, про його характер і темперамент. Водночас працівники, яким ви розповісте про свій графік, звички і вподобання, можуть допомогти обрати саме того друга на роки.

Якщо обрати собаку, яка не підходить вам або вашій родині, можна зробити нещасними всіх: і тварину, і людей. Підходьте до адопції собаки відповідально і насолоджуйтесь товариством чотирилапого найкращого друга довгі роки!

За матеріалами сайтів ЛКП Лев і Центру поводження з тваринами