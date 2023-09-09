Видавництво Vivat готує до друку книжку для дітей «Клуб врятованих: непухнасті історії» з оповідками Сашка Дерманського та ілюстраціями Тетяни Копитової. У текстах ідеться про порятунок тварин під час війни та виклики, які приходиться долати для вусатих, чотирилапих, домашніх і диких звірят. Книжка виходить у партнерстві із зоозахисною організацією UAnimals, 5 гривень із кожного примірника буде спрямовано на чотирилапих, що потребують нашої підтримки.

Кіт Потап не дуже вірив у людей, а ще менше в дива. Собачка Жужа мало не стерла лапки, долаючи кілометри в пошуках безпечного місця. Кінь Оскар боявся заснути, а оленятка дуже лякали гучні звуки... Герої цієї книжки здолали чимало перешкод, але не втратили надії. Це оповідки про дружбу між тваринами й людьми, про віру в перемогу, а також про вірність, що долає всі перешкоди на шляху до тих, кого ми любимо, і про відповідальність перед тими, хто став невіддільною частиною нашого життя.

10 вересня на KyivBookFest (відбудеться захід «Звірі, люди, війна: непухнасті історії», де українські митці та зоозахисники розкажуть про виклики, що постають у час війни перед чотирилапими.

***

Шафка, яка вміла дружити

Дзижчить, дзижчить! – збуджено вигукнув Вучко. – Тихо, Шафко, я полюю. Ловись, мушко, велика й маленька!

Павук швиденько перевірив, чи в порядку його тенета, і завмер на краєчку павутиння.

Дзижчання ставало дедалі дужчим. Воно зовсім не було схоже на мушине, більше походило на хрусткий шурхіт прозорих бабчиних крил. Але ж звідки взятися бабці посеред містечка та ще й у квітні! Шафці навіть цікаво стало, що ж воно летить. І ось киця побачила.

Це була дивна істота з одним оком. Доволі велика, завбільшки із саму Шафку. Таку Вучкові точно не впіймати, вона легко розірве його липкі тенета. Та й не збиралося це химерне летюче створіння потрапляти в павутиння. Воно зависло сам на рівні їхньої кімнати, – точніше, того, що від неї лишилося, – покрутило оком туди-сюди.

«Ех, – зітхнула Шафка, – мені б так літати…»

Якби киця підійшла до краю розтрощеної підлоги, туди, де колись була стіна, і глянула вниз, то побачила б двох чоловіків. Один з них тримав якийсь невеличкий пристрій, натискав великими пальцями на важелі й дивився вгору – на дивну «бабку». Другий дивився на екран свого телефона.

Вона там, я її бачу! – сказав той, що був з телефоном. – Треба телефонувати рятувальникам.

Може, якось самі? – спитав другий.

Як? Ти ж бачиш, що весь проліт зі сходами зруйнований. – Спускай квадрика, я дзвоню…

Слухай, не було в мене шансів! – виправдовувався Вучко. – Ти ж бачила: то якась потвора!

Швидше за все, вона зовсім не їстівна, – припустила киця. – Дуже схожа на один з людських пристроїв. Так чи інакше, а нічого в тебе не вийшло. А кричав: «Упіймаю, упіймаю!» Упіймав. Облизня.

Ех… Мабуть, я переберуся трохи вище, – пробубонів Вучко і швиденько поповз аж під самісіньку стелю. Дочеберявши догори, тут-таки заходився плести в куточку нове павутиння. – Я, взагалі-то, геть не смачний.

На що це ти натякаєш? – обурено мовила Шафка. – Невже тобі могло спасти на думку, що я захочу тебе з’їсти?!

Ні на що я не натякаю, – виправдовувався павук. – Просто не хочу тебе провокувати. Я ж бачу, як тобі важко.

Ну, знаєш! – у кицинім голосі бриніла глибока образа. – Не думала, що можеш мене запідозрити в такому! Щоб ти знав, я не їм друзів.

З голоду всяке трапляється, – буркнув Вучко.

Дурко ти, – кинула Шафка й відвернулася.

А ти дурепка! – Цього разу образився вже павук. – Я ж хотів як краще.

Якийсь час обоє ображено мовчали. Перший заговорив Вучко.

Шафко, ну, пробач, – винувато прошамотів павук. – Даруй мені, будь ласка. Не подумав, що можу тебе сприкрити. Просто бачу, як ти марнієш. Ти ж ледве на ногах тримаєшся. Якби ж я міг чимось допомогти.

Можеш, – сказала на те Шафка.

Як?! – зрадів Вучко. – Я зроблю все що завгодно!

Тоді помовч. Дай мені спокійно померти, – стиха промовила киця, згорнулася клубочком і уткнулася сухим носиком у колись розкішний і пухнастий, а тепер облізлий, некрасивий хвіст. Так і завмерла…

Шафка не їла вже… вона й сама не знала, скільки днів чи, може, й тижнів.

Ракета розтерзала їхній будинок посеред ночі. Добре, що господарів не було вдома, інакше вони б не вижили. Шафка це дуже добре розуміла. Але тепер… тепер не вижити їй. Вона була в пастці – на сьомому поверсі. І спуститися донизу не було жодної можливості.

У перші дні киця доїдала корм, що був у неї в мисочці. Потім розгризла пакуночок і їла звідти. Але улюбленого харчу вистачило лише на тиждень. Далі ставало все гірше й гірше. Шафка згризла все, що могла знайти в зруйнованій квартирі. Два дні перебивалась обвугленим шматком хліба. Потім повизбирувала з підлоги з півтора десятка макаронин. Коли вже нічого, схожого на їжу, не лишилося, пробувала жувати шкіряного хазяйчиного капця й мало не поламала зуби. Звісно, вони в неї вже давно були не такі міцні, як замолоду. Одного разу Шафці пощастило вполювати необачного горобця, що залетів у розбиту квартиру. Це врятувало її від голодної смерті й подарувало трохи часу. Та відтоді минуло вже хтозна-скільки голодних днів. Якраз достатньо для того, щоб покінчити зі сподіваннями. Отже, Шафка вирішила просто забитися в якийсь глухий куточок і там нарешті померти.

Вучкові було тяжко знати, що подруга гине, а він нічого не може зробити. Тож павук сидів у своїй павутині й думав про найгірше. Він навіть не одразу зрозумів, що в їхньому помешканні хтось ходить.

Людина роззиралася захаращеною уламками й розкиданими речами кімнатою. Позаглядавши скрізь, де тільки можна, стала кликати: «Киць-киць-киць! Ну де ж ти? Киць-киць-киць!»

Вучко нарешті побачив чоловіка.

Вона тут! Тут! – щодуху заволав павук. – Шафко, вставай! Вставай негайно! Покажись йому! Вона тут!

Певно, знесилена киця заснула. Принаймні павук хотів вірити, що вона лише спить.

Чоловік зітхнув і промовив у рацію:

Її ніде нема. Я повертаюсь.

Людина рушила до рятувальної драбини, кінець якої стримів з-за краю розбитої підлоги.

Вона є! Вона тутечки!!! – репетував Вучко.

Звісно, людина його не чула. І це було так прикро! Так боляче! І тоді Вучко без роздумів стрибонув зі стелі просто на обличчя рятувальника.

Що за… – Чоловік бридливо змахнув павука зі щоки.

Вучко полетів геть і з усього маху телепнувся об стіну. Добре, що встиг прикріпити рятувальнику до щоки кінчик павутини. Вона й сповільнила політ. Вучкові забило памороки, але він був живий. А найголовніше, що павук опинився зовсім близько до Шафки. Він закричав прямісінько їй на вухо:

Встава-а-ай!!! Просто нявкни!!! Зроби що-небудь, дурепко!!!

Шафка заворушилась. Чоловік прислухався. Він повернувся на звук і побачив знесилену кицю.

Ура! Я знайшов її! – радісно вигукнув рятувальник.

Прощавай, Шафко, – щасливий і зворушений, промовив на прощання Вучко. – Дякую, що не з’їла!

От дурко, – кволо відповіла Шафка, даючись у руки рятувальнику. – Це я тобі дякую.

***

На початку травня 2022 року інтернет облетіло фото кішки, яка сиділа на сьомому поверсі зруйнованого окупантами будинку. Волонтери організації «ЗооПатруль», які разом із рятувальниками дістали тваринку, назвали її Шафкою – вона дивом уціліла, як і бородянська настінна шафка з керамічним півником зверху.

Шафка чекала на порятунок цілий місяць, тому була вкрай виснажена й потребувала лікарської допомоги. Згодом знайшлася її господиня. Коли в Бородянку зайшли росіяни, жінка була не вдома, а потім не змогла повернутися в окуповане місто…

Тепер незламна Шафка, яку насправді звуть Глорія, живе зі своїми людьми, «веде» інстасторінку й чекає на перемогу.