Франменти фільму «Над Німаном» можна буде подивитись під час читань

У Львові відбудуться всенародні читання. Цю мистецьку подію організовує генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Героєм цьогорічного читання буде роман Елізи Ожешко «Над Німаном».

Фрагменти роману читатимуть польські та українські актори – Кароліна Козьол, Аркадіуш Янічек, Збіґнєв Хшановський, Мирослава Солук і Микола Береза. Також можна буде побачити також епізоди з однойменного фільму Збіґнєва Кузьмінського та .почути музику Анджея Курилєвіча до цього фільму та твори Фридерика Шопена у виконанні піаніста Григорія Скалозубова та віолончеліста Ярослава Мигаля.

У заході, що відбудеться 9 вересня о 18:00 у мистецькому центрі «Дзиґа» можуть взяти участь усі охочі. Також подія транслюватимметься онлайн 9 вересня o 18:00.

Що таке Всенародне читання?

Всенародне читання – польський проект, ініційований президентським подружжям Республіки Польща у 2012 році. Цього року традиційно президент Анджей Дуда з дружиною також візьме участь у читаннях.

Ідея задуму полягає у прилюдному читанні видатних творів польської літератури. Щороку обирається один твір, фрагменти якого читають як у Польщі, так і за кордоном. До читання долучаються засоби масової інформації, школи, організації тощо.

Всенародне читання, починаючи з 2012 року, проходить у багатьох містах та містечках Польщі та за її межами, а саме: в Литві, Латвії, Білорусії, Україні, Італії, Франції, Іспанії, Португалії, Угорщині, Німеччині, Данії, Великобританії, Ірландії, Канаді, США, Австралії, Новій Зеландії, Казахстані та Японії.

Проект у попередніх роках був реалізований у 70 локаціях України, в тому числі у Львові, Києві, Ірпені, Херсоні та Харкові.

Для цьогорічного 12-го Всенародного читання був обраний роман Елізи Ожешко «Над Німаном».