У Львові триває чимало виставок, і у музеях, і у галереях. Розповідаємо лише про п’ять з них.

«Соледар. Сіль. Війна»

Фотовиставка Олександра Пархоменка та Ірини Рибакової

Галерея «ХотАртХол», до 15 вересня

Світлина Ірини Рибакової з Соледару

Експозиція складається з 57 фотографій, на яких зображено Соледар до та після повномасштабного вторгнення. Першу частину виставки присвячено мирному Соледару, насамперед видобуванню солі. Автор світлин – Олександр Пархоменко. У другій частині виставки представлено світлини Ірини Рибакової, пресофіцерки 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» ЗСУ, з уже зруйнованого війною міста. Портрети оборонців Соледара, артилерійські залпи під час бою, зруйновані росіянами будинки. Виставка «Соледар. Сіль. Війна» – це історія невеличкого, квітучого колись міста, куди дотягнувся «руській мір».

«По колу»

Аудіовізуальний проект Олі Кравченко

Галерея Iconart, до 15 жовтня

Живопис Олі Кравченко поєднується з музикою (фото галереї Iconart)

У проекті поєднався спів Марії Онещак у поєднанні з електронними експериментами від Олеся Коваля та живопис Олі Кравченко. Вони за допомогою обрядових пісень оспівують чотири пори року. Ідея інсталяції «Перехід» походить з книги Петра Шекерика-Дониківа про вірування гуцулів, які вважали, що ключі від чотирьох пір року, кожен у свій час, тримають у своїх руках четверо Святих – Св. Микола, Св. Юрій, Св. Петро та Св. Дмитрій.

«Життя по звичному колу, яке нам перервали. Раніше були пори року, пори дня, були свята і традиції, все повторювалось, мало свій ритм і цим створювало відчуття затишку та впевненості у наступному дні. Ми рухались у просторі та часі немов по координатах. Через війну, ми втратили ці координати, а з ними і відчуття, які надавали сенс руху життя. Коло, як символ життєвого руху, дає нам можливість візуалізувати втрачене, наповнюючись з традиції, та відновити життєві ритми з новою силою, аби продовжити наше буття», – йдеться в описі проекту.

«Колір чорний»

Виставка живопису Володимира Патика

Галерея Shum, до 15 жовтня

Фрагмент роботи Володимира Патика (фото галереї Shum)

Виставка Володимира Патика «Колір чорний» презентує добірку творів у жанровому діапазоні від пейзажу та натюрморту до семантичної абстракції з яскраво вираженою інтонаційною палітрою, версіями авторської пластичної мови, композиційно-ритмічною організацією простору. Баланс між темною, драматично згущеною колірною гамою та відкритими, чистими барвами становить ту міру світовідчування, яка й сприяла появі і ствердженню феномену митця.

Володимир Патик (1926-2016) – яскравий представник галицької школи живопису. Один із найвидатніших художників другої половини XX ст. Учень Романа Сельського, Вітольда Манастирського, Ростислава Сільвестрова, художник, що має яскравий, пізнаваний, емоційний творчий почерк, який насамперед вирізняє яскравий чистий колір та насичена фактура письма.

«Ніжність»

Виставка Володимира та Людмили Лободів

Арт-центр Павла Гудімова «Я Галерея. Львів», до 17 вересня

Живопис Людмили та Володимира Лободів у «Я Галереї» (фото Я Галереї»)

Володимир та Людмила Лободи — яскраві представники українського андеґраунду кінця 1960 – початку 1990-х років. Їх живопис можна згадувати в контексті найкращих прогресивних явищ зламної доби. Виставка «Ніжність» – про ранню творчість тандему, які розпочинали свою творчість мистецтво безпосередньо, чесно, експериментально, в дусі часу, а заодно – на противагу усталеним канонам і звичкам тоталітарного радянського мистецтва. Цей художній період авторів до сьогодні не мав виставкової історії та не було спроб проаналізувати й дослідити цього відтинку часу, представленого в різних техніках: темпери та гобелени, твори в дереві та металі, рисунки й акварелі.

«Світоустрій»

Виставка Дмитра Молдованова

Ya Gallery Black, до 24 вересня

Виставка Дмитра Молдованова Ya Gallery Black (фото «Я Галереї»)

Нові роботи Дмитра Молдованова поєднали в собі всі враження митця за останній рік. В них зчитується сприйняття війни, яке відображене у формі традиційних для творчості автора символів – благородних тварин, неоднозначних людей, орків-рептилоїдів.

Це не перша виставка Молдованова у Львові, проте вона повністю сформована з робіт, написаних останнім часом.

Як і весь живопис Молдованова, роботи на виставці «Світоустрій», яскраві, колористично насичені, активні та емоційні. Роботи художника поєднують безпосередність наївного мистецтва та іронію, динаміку та активний колорит. У час великої війни виставка розставляє акценти, аналізує, водночас реагує безпосередньо та точно. Яскравими є не лише кольори, але й емоції, які слідом за художником.



Дмитро Молдованов народився в Миколаєві в 1967 році. Там же навчався в художній школі, яку сам визначає як експериментальну. Жив у Миколаєві, зараз працює в рибальському селищі Парутине Миколаївської області, біля історико-археологічного заповідника «Ольвія».

«На щастя, наші відбили всі атаки рашистів і я поїхав в Парутине. Там на мене чекали кошенята, голодні були, худі. Там я й працював весь цей час, оці всі картини я там написав. Там стріляли просто над головою, тільки й видно було, як воно все пролітає, на щастя зараз вже далі то все. Так що працював я весь час, зробив виставку», – розповів художник ZAXID.NET.

Війну він порівнює з вічною темою боротьби добра і зла.

На головному фото фрагмент роботи Володимира Патика (фото галереї Shum)