Експозиція «Українського Зрізу» розгорнута у холі головного корпусу Львівської політехніки

У Львові 7-9 вересня відбудеться третій конгрес культури. Цьогоріч його тема «Ukraine! Unmuted: Україна бере голос».

Організатори планують разом зі слухачами та слухачками означити нові реалії та виклики, що постали перед нашим суспільством і сферою культури, перед Україною та світом після 24 лютого 2022 року.

«Все ще будучи всередині війни, ми прагнемо намацати, відшукати, винайти потрібні слова та спосіб оповісти про те, що з нами сталося і що відбувається зараз. Чим нині є культура: формою донесення правди й деконструкції імперського наративу, простором для роботи із травмою та зцілення, зберігачем колективної пам’яті, фундаментом для співжиття? Що ми втратили, але й від чого водночас звільнилися за останні півтора року та що можемо набути? Нині Україна набуває свого голосу, він стає все гучнішим і впевненішим. Україна стає для себе, для інших – Unmuted!», – наголошують вони.

Програма складається з трьох частин: дискусійну, супровідну програму «Разом» та мистецьку, яка буле представлена трієнале сучасного мистецтва «Ураїнський зріз».

Конгрес відкриють правозахисниця, голова Центру громадянських свобод, відзначеного Нобелівською премії миру Олександра Матвійчук та прозаїк, поет, художник, член Українського ПЕН, офіцер ЗСУ Анатолій Дністровий.

Тематичні фокуси дискусійної програми конгресу виглядтимуть так:

7 вересня, четвер

«Мова війни» (куратори Зоряна Рибчинська та Остап Сливинський)

10:00 Відкриття

11:00 Інспіраційне слово

12:00 дискусія «Перекладаючи досвід війни»

14:30 дискусія «Як говорить агора?»

16:00 дискусія «Про що ми мовчимо?»

18:00 розмова «Письмо війни: між надією і зневірою, між ‟я″ і ‟ми”»

8 вересня, п'ятниця

«Міграція» (куратори Вероніка Склярова і Григорій Семенчук)

10:00 дискусія «Архіпелаг: нові острови української культури на світовій мапі»

11:30 дискусія «Вирій чи зона осідлості? Політики (не)повернення»

14:00 дискусія «Внутрішньо переміщені сенси»

16:00 дискусія «Birdwatching: як змінився образ України

за кордоном»

9 вересня, субота

«Пробудження голосу» (кураторка Іванна Скиба-Якубова)

10:30 дискусія «Спочатку було запитання. Як будувати матриці солідарності в регіонах «взаємного незнання»

12:15 дискусія «Говорити інакше. Як змінювати повідомлення з плином часу»

14:45 розмова «Чи припинили ви палити Чехова?»

16:15 «Валізка на виїзд». Практичні поради для менеджерок(ів), які хочуть презентувати свій проект за кордоном

18:00 Підсумки конгресу

Серед спікерів та спікерок конгресу Кшиштоф Чижевський, Діана Воннак, Роберт Кемпбел, Нерміна Омербеґович, Аполена Рихлікова, Ольга Хребор, Олеся Мілованова, Олександра Азархіна, Галина Григоренко, Катерина Ботанова, Олеся Островська-Люта, Володимир Шейко, Юлія Ваганова, Юлія Федів, Алім Алієв, Олександр Сушко, Єва Якубовська, Олена Гусейнова, Оксана Форостина, Юля Хомчин, Роман Кечур, Борис Філоненко, Лариса Денисенко, Алевтина Кахідзе, Павло Маков, Максим Голенко, Жанна Озірна та інші.

«Разом» – це супровідна програма, що виникла завдяки ініціативі й бажанню деяких інституцій прицільно розглянути конкретні й актуальні для нас, для України питання.

Це як і дещо ширші теми, наприклад, політики у сфері культури чи роль культури у відновленні України, так і спеціалізовані, як-от робота зі спадщиною під час війни чи боротьба з російською пропагандою у закордонних медіа. Події супровідної програми відбуватимуться паралельно з основною 7-9 вересня.

7 вересня

12:00-13:30 – Застосування конвенцій із захисту культурної спадщини під час війни. Дискусія від Офісу ЮНЕСКО в Україні.

15:00-18:00 – Реформи і відновлення гуманітарної сфери України: інституції культури та національної пам’яті. Адвокаційний діалог громадських експертів та представників влади.

8 вересня

12:00-14:00 – Європейська столиця культури. Досвід для України.

16:00-17:30 – Велика відбудова. На що розраховувати українській культурі?

9 вересня

16:15-17:30 – Наративи правди: як розповідати західній аудиторії про російсько-українську війну. Дискусія від Lviv Media Forum.

Артпрограма буде представлена виставкою творів сучасного мистецтва «Український Зріз», що 2022-го був представлений у Каунасі (Литва), який того року був у статусі Європейської столиці культури. Восени виставку покажуть у Любліні (Польща).

«Український Зріз» є спробою зафіксувати, яким є українське мистецтво зараз, коли реальність українців найбільшою мірою визначається війною.

У проекті беруть участь Яна Бачинська, Костянтин Зоркін, Жанна Кадирова, Алевтина Кахідзе, Миро Клочко та Анатолій Татаренко, Павло Маков, В'ячеслав Поляков, Даніїл Ревковський та Андрій Рачинський, Сергій Савченко, Fantastic Little Splash. Перфоманси покажуть Влодко Кауфман, Юрій Штайда, Ярина Шумська. Кураторами проекту є Влодко Кауфман та Сергій Петлюк.

Експозиція буде розгорнута у холі головного корпусу Львівської політехніки

6 вересня о 18:00 – перфоманси та кураторська екскурсія Влодка Кауфмана. Вона повториться 7 вересня о 20:00.

Детальну програму Конгресу Культури можна знайти за посиланням. Заплановані онлайн-трансляції дискусій на ресурсах конгресу й Інституту стратегії культури (ІСК).