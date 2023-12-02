Як дізнатись, чи вашому собаці холодно: ознаки, що пора утеплитися
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Узимку прогулянки із собаками ніхто не скасовує. Особливо погода за вікном не має значення для активних песиків, яким потрібно щонайменше 1-2 години щодня фізичних вправ та ігор. Важливо знати ознаки того, що собака починає мерзнути, аби уникнути гіпотермії або обмороження у чотирилапого.
Як розпізнати, що собаці холодно?
Ось кілька ознак, які говорять, що пора збиратися додому:
- Тварина тремтить або навіть трясеться;
- Песик зщулився/згорбився і підібгав хвіст;
- Він скавулить або гавкає;
- Помітно зміни у поведінці – песику тривожно або некомфортно;
- Собака не хоче іти далі або намагається повернутися;
- Тварина намагається відірвати лапи від землі;
- Чотирилапий починає шукати притулок у теплішому місці.
Якщо песик почувається некомфортно на холоді, слід негайно повернутися в тепло, інакше це може завершитись обмороженням – особливо чутливих вух, хвоста, пальців тощо, або гіпотермією – сильним зниженням температури тіла у собаки.
Якщо з якихось причин наслідки переохолодження все ж спіткали чотирилапого, потрібно загорнути його у щось тепле і забрати з холоду.
Наступні ознаки свідчать про те, що собаці негайно потрібна допомога ветеринара, бо він отримав обмороження або має гіпотермію:
- У тварини бліда і холодна шкіра, доторк до неї може викликати біль;
- Уражена шкіра почервоніла, набрякла або на відкритих ділянках утворились пухирі;
- Шкіра тварини почорніла;
- Песик не перестає тремтіти упродовж тривалого часу;
- Загальна слабкість, ригідність м’язів, собаці важко ходити;
- Бліді ясна;
- Повільне поверхневе дихання;
- Песик спантеличений;
- Собака втрачає свідомість.
Не потрібно гуляти із собакою доти, доки побачите перші тривожні ознаки і зміни у його поведінці. Якщо на вулиці надто холодно, фізичною активністю та іграми із собакою можна зайнятися вдома після короткої прогулянки за потребою.
Ще одне важливе зимове правило – як і влітку, не залишайте песика взимку замкненим у машині, адже це може закінчитись летально. Також під час зимових прогулянок варто бути впевненим, що собака сита і не зневоднена – спрага і голод можуть пришвидшити замерзання.
За матеріалами Ontariospca