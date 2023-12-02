Більшість собак обожнюють бавитись зі снігом, та варто пам'ятати про правила безпеки

Узимку прогулянки із собаками ніхто не скасовує. Особливо погода за вікном не має значення для активних песиків, яким потрібно щонайменше 1-2 години щодня фізичних вправ та ігор. Важливо знати ознаки того, що собака починає мерзнути, аби уникнути гіпотермії або обмороження у чотирилапого.

Як розпізнати, що собаці холодно?

Ось кілька ознак, які говорять, що пора збиратися додому:

Тварина тремтить або навіть трясеться;

Песик зщулився/згорбився і підібгав хвіст;

Він скавулить або гавкає;

Помітно зміни у поведінці – песику тривожно або некомфортно;

Собака не хоче іти далі або намагається повернутися;

Тварина намагається відірвати лапи від землі;

Чотирилапий починає шукати притулок у теплішому місці.

Якщо песик почувається некомфортно на холоді, слід негайно повернутися в тепло, інакше це може завершитись обмороженням – особливо чутливих вух, хвоста, пальців тощо, або гіпотермією – сильним зниженням температури тіла у собаки.

Якщо з якихось причин наслідки переохолодження все ж спіткали чотирилапого, потрібно загорнути його у щось тепле і забрати з холоду.

Наступні ознаки свідчать про те, що собаці негайно потрібна допомога ветеринара, бо він отримав обмороження або має гіпотермію:

У тварини бліда і холодна шкіра, доторк до неї може викликати біль;

Уражена шкіра почервоніла, набрякла або на відкритих ділянках утворились пухирі;

Шкіра тварини почорніла;

Песик не перестає тремтіти упродовж тривалого часу;

Загальна слабкість, ригідність м’язів, собаці важко ходити;

Бліді ясна;

Повільне поверхневе дихання;

Песик спантеличений;

Собака втрачає свідомість.

Не потрібно гуляти із собакою доти, доки побачите перші тривожні ознаки і зміни у його поведінці. Якщо на вулиці надто холодно, фізичною активністю та іграми із собакою можна зайнятися вдома після короткої прогулянки за потребою.

Ще одне важливе зимове правило – як і влітку, не залишайте песика взимку замкненим у машині, адже це може закінчитись летально. Також під час зимових прогулянок варто бути впевненим, що собака сита і не зневоднена – спрага і голод можуть пришвидшити замерзання.

За матеріалами Ontariospca