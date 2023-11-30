Деякі міфи про собак виникли сотні років тому і живуть досі

Чи не кожен опікун собаки хоча б раз переводив вік свого домашнього улюбленця на «людський». Так само досвідчені власники чотирилапих розповідають новачкам про те, що собака має хоча б раз народити цуценят перед стерилізацією. Розбираємо найпоширеніші міфи про собак, що глибоко вкорінилися у людській свідомості і можуть навіть нашкодити пухнастим улюбленцям.

Міф №1: собаки бачать світ у чорно-білих кольорах

Собаки справді бачать світ інакше, ніж людина. Але він для них аж ніяк не чорно-білий – собаки розрізняють кольори. Утім, оскільки у їхній сітківці більше, ніж у людини, фоторецепторів, що сприймають жовтий і синій кольори, це, відповідно, змінює й інші кольори предметів для собак. Людське око на додачу до жовтого і синього розрізняє ще й червоний колір.

Водночас у собак значно більш розвинені фоторецептори, відповідальні за реакцію на рух або відсутність світла. Тож чотирилапі більш спритні і краще за людину орієнтуються в темряві.

Міф №2: якщо собака вихляє хвостом, він радіє

Справді, вихляння хвостом на мові тіла собак може означати радість. Але слід також звернути увагу на розташування хвоста відносно тіла тварини – це більш промовисто. В залежності від того, на якій висоті хвіст песика під час вихляння, улюбленець може «говорити» про переживання тривоги, фрустрації, знервованості.

Щоб більш точно визначити, як почувається собака під час вихляння хвостом, варто подивитися, як він стоїть, як розташовані його вушка і як рухаються очі.

Міф №3: один рік собачого життя дорівнює семи людським

Собаки справді старіють швидше за людей. Але формула «1=7» є міфом, що походить ще із середньовіччя, коли міфічних тверджень людству не бракувало. Наразі вчені не розібралися у процесах старіння собачого організму, окрім того, що малі породи, зазвичай, здатні прожити довше. Тож усі «формули» собачого віку опираються швидше на відчуття, а не на факти.

Міф №4: собака-дівчинка має народити цуценят перед стерилізацією

Науково не доведено, що народження цуценят перед стерилізацією якось впливає на подальше здоров’я собаки. Навпаки, стерилізація до настання вагітності зменшує ризик інфекцій репродуктивної системи тварини і проблем із грудними залозами.

Міф №5: собаки терпіти не можуть котів

Бійки між собакою і котом, звісно, бувають. Деякі собаки справді полюбляють ганяти котів. Та це не пов’язано із ненавистю. Просто тварини – і собаки, і коти – потребують правильної соціалізації, опікуни мають навчити їх співіснувати за встановленими у родині правилами. Окрім того, собаки і коти – різні, тож взаємодіють з іншими кожен по-своєму.

Спробуйте зняти окуляри міфів та подивитися на свого домашнього улюбленця по-іншому. Вам відкриється багато цікавого.

За матеріалами Romper