У Рівному депутати побилися з групою підприємців із ринку «Дикий»

Інцидент стався у пʼятницю, 15 серпня, під час сесії Рівненської міської ради. Між депутатами та місцевими підприємцями виник конфлікт через будівництво платної парковки на території ринку «Дикий». За словами власників кіосків, роботи провели без попередження, також їм погрожували знесенням торгових рядів. Тож група невдоволених рівнян пішла у приміщення міськради, решта – залишилася мітингувати на вулиці.

У місцевому телеграм-каналі «Рівне 1283» опублікували відео з сесійної зали, на якому видно, як під час конфлікту рівненський депутат Володимир Валявка розбив своєю головою ніс 39-річному підприємцю. Потерпілий звернувся із заявою до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення легкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Крім того, за версією слідства, сутичку спровокувала саме група підприємців, тож щодо них розпочали досудове розслідування за порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України). Після оголошення перерви вони розійшлися.

Секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, що будівництво нової парковки необхідне з міркувань безпеки, зокрема, для доїзду медиків і рятувальників. Відповідно, попри невдоволення торговців, облаштування паркінгу продовжиться.

Нагадаємо, що департамент економічного розвитку Рівненської міськради оголосив конкурс на облаштування паркінгу по вулиці Небесної Сотні 12 серпня 2025 року. Майданчик площею 806 м2 буде розрахований на 57 паркомісць і працюватиме щодня від 8:00 до 20:00. Він буде розташований під мостом біля ринку «Дикий».