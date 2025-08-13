Паркінг на вулиці Небесної Сотні працюватиме щодня від 8:00 до 20:00

У Рівному під мостом на вулиці Небесної Сотні зʼявиться новий платний майданчик для паркування. Департамент економічного розвитку міськради оголосив конкурс на облаштування паркінгу у вівторок, 12 серпня. Договір із переможцем укладуть на майже 15 років.

Паркінг буде розрахований на 57 паркомісць і працюватиме щодня від 8:00 до 20:00. Його облаштують під мостом біля ринку «Дикий» на вулиці Небесної Сотні у Рівному. Площа майданчика становитиме 806 м2. Згідно з умовами договору, переможець конкурсу має встановити сучасну техніку, забезпечити безпеку руху та впровадити тарифи.

Заявки на участь прийматимуть до 26 серпня 2025 року. Договір із переможцем укладуть на 14 років 11 місяців.

Додамо, що наразі у Рівному є кілька платних парковок, зокрема, на вулиці Шевченка в районі ТРЦ «Манхеттен» (вулиця Пересопницька, 10), на вулиці Небесної Сотні біля ТЦ «Партизан» тощо.