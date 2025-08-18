Трамп відкинув наміри України повернути Крим та вступити до НАТО напередодні зустрічі з Зеленським

Президент США Дональд Трамп на тлі прибуття до Вашингтону президента України Володимира Зеленського заявив, що мирні угоди не передбачатимуть повернення окупованого росіянами Криму та виключив вступ України до НАТО. Про це він написав на сторінці у своїй соцмережі Truth Social 18 серпня.

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським Трамп почав загострювати свою риторику. Якщо раніше він запевняв, що Україна сама буде вирішувати, чи йти на територіальні поступки Росії для укладення мирної угоди, то тепер прямо відкидає деокупацію Криму.

«Президент України Зеленський може майже миттєво закінчити війну з Росією, якщо захоче, або ж може продовжувати воювати. Згадайте, як усе почалося. Ніякого повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і ніякого вступу України до НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються», – написав Трамп.

Тим часом Володимир Зеленський, який прибув до Вашингтону, подякував Трампу за запрошення та висловив сподівання на дієві гарантії безпеки від США та Європи.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу. Чи коли Україні дали начебто “безпекові гарантії” у 1994 році, але це не спрацювало», – написав він.

Нагадаємо, після зустрічі на Алясці з російським диктатором Владіміром Путіним Дональд Трамп заявив, тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Крім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.

Президент США додав, що під час переговорів він погодився з Путіним, що російсько-українська війна має завершитися обміном територіями та «певними гарантіями» з боку США.

17 серпня у Truth Social написав про «великий прогрес стосовно Росії», а згодом – зробив репост допису про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії. За даними спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, Росія начебто погодилася на поступки щодо п'ятьох регіонів – спецпредставник заявив, що вони полягають у відмові Росії від наміру захопити всю Україну.

Раніше, 16 серпня, Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів за результатами переговорів. Розмова тривала півтори години. Володимир Зеленський повідомив, що Трамп запросив його 18 серпня до Вашингтону для обговорення деталей про завершення війни.

За даними Politico, лідери європейських країн планують супроводжувати президента України Володимира Зеленського, щоб зміцнити його позиції на переговорах з Трампом у Вашингтоні. Водночас Bild повідомив, що Трамп нібито відмовився від загальної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського у форматі тет-а-тет. 18 серпня Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні, а згодом до них долучаться європейські колеги.