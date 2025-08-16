Трамп назвав зустріч з Путіним дуже хорошою та схвально оцінив розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп, який напередодні зустрівся з російським диктатором Владіміром Путіним, а також провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським і лідерами країн Євросоюзу, заявив, що усі підтримали ідею про завершення війни, а не встановлення тимчасового миру. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у суботу, 16 серпня.

Президент США наголосив, що зустріч з Владіміром Путіним на Алясці пройшла «дуже добре». Такою ж успішною Трамп назвав телефонну розмову з Володимиром Зеленським та європейськими політиками.

«Усі дійшли висновку, що найкращий спосіб покласти край жахливій війні між Росією та Україною – це перейти безпосередньо до мирної угоди, яка покладе край війні, а не просто до угоди про припинення вогню, яка часто не виконується», – написав Трамп.

Він зазначив, що 18 серпня Володимир Зеленський прибуде до Вашингтона. За словами Трампа, «якщо все пройде успішно», то за результатами зустрічі запланують трьохсторонню зустріч із Путіним.

Як пройшли переговори Трампа і Путіна

15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Зустріч провели у форматі «три на три», хоч спершу її анонсували як розмову тет-а-тет.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Крім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.

16 серпня Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів за результатами переговорів. Розмова тривала півтори години. Володимир Зеленський повідомив, що Трамп запросив його 18 серпня до Вашингтону для обговорення деталей про завершення війни.