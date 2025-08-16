Дональд Трамп поговорив із Зеленським та європейськими лідерами щодо переговорів з Путіним

Президент США Дональд Трамп, який мав зустріч з російським диктатором Владіміром Путіним, після її завершення подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та тривалий час із них спілкувався. Про це повідомили журналістам в Офісі президента у суботу, 16 серпня. Згодом розмову підтвердив Зеленський, який анонсував візит до Вашингтону для обговорення завершення війни.

«Це був тривалий дзвінок, спочатку президенти Зеленський і Трамп, потім ще підключились європейські лідери», – повідомили в Офісі президента.

За словами Володимира Зеленського, він говорив з президентом США близько години, а після того, як долучилися європейські лідери, ще близько 30 хвилин.

«Україна знову підтверджує, що готова працювати максимально продуктивно заради миру. Президент Трамп поінформував мене про свою зустріч із російським керівником, про основні пункти розмови. Важливо, що сила Америки впливає на розвиток ситуації.

Всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни збираюсь обговорити з Президентом Трампом у Вашингтоні в понеділок. Вдячний за запрошення», – написав Зеленський.

Президент наголосив, що підтримує пропозицію Трампа щодо проведення тристоронньої зустрічі. Він підкреслив те, що ключові питання мають обговорюватися на рівні лідерів, а також те, що до всіх етапів перемовин має бути залучена Європа.

«Суспільне» із посиланням на речника Європейської комісії повідомило, що до телефонної розмови Трампа та Зеленського долучилися дев’ять політиків та чиновників:

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн,

президент Франції Емманюель Макрон,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Фінляндії Александр Стубб,

президент Польщі Кароль Навроцький,

прем’єр-міністр Британії Кір Стармер,

генсек НАТО Марк Рютте,

держсекретар США Марко Рубіо,

спецпредставник США Стів Віткофф.

Про що саме говорили лідери, у пресслужбі Офісу президента не уточнили. Зазначимо, після повідомлення ОП Рада Євросозу анонсувала позачергове засідання послів ЄС в онлайн-форматі.

Нагадаємо, 15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Зустріч провели у форматі «три на три», хоч спершу її анонсували як розмову тет-а-тет.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Крім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.