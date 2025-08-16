15 серпня на Алясці відбулася зустріч Трампа та Путіна

У п'ятницю, 15 серпня, на Алясці відбулася зустріч США та Росії у форматі «три на три». Під час спільної пресконференції американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін заявили про продуктивну розмову.

За результатами зустрічі Путін заявив, що Росія та США хоч і розділені океаном, але вони почуваються дуже близькими сусідами. Він відзначив, що переговори «відбулися в конструктивній атмосфері взаємної поваги», а ромова була «досить корисна».

«В нас з президентом Трампом склалися дуже хороші прямі контакти. Ми не раз розмовляли телефоном, в Росію не раз приїздив спецпредставник США. І як ви знаєте, одне з основних питань – це ситуація навколо України. США та Трамп не намагаються вирішити цей конфлікт, вони намагаються зрозуміти суть конфлікту», – заявив він.

При цьому Путін зазначив, що для Росії події в Україні повʼязані з фундаментальними загрозами національній безпеці.

«Наша країна щиро зацікавлена в тому, щоб покласти цьому край. Але при цьому ми переконані, що для того, щоб українське врегулювання мало стійкий і довгостроковий характер, повинні бути усунені всі першопричини кризи, забезпечені всі законні занепокоєння Росії, відновлений справедливий баланс у сферах безпеки в Європі та світі в цілому», – сказав він.

Лідер Кремля заявив, що повинна бути забезпечена безпека України й у Росії, за його словами, Москва готова над цим працювати.

«Хочеться сподіватися, що досягнуте нами розуміння дозволить наблизитися цілі та відкрити дорогу до миру в Україні. Ми розраховуємо, що в Києві та європейських столицях сприймуть це з конструктивом та не стануть цьому перешкоджати», – додав Путін.

Своєю чергою, Трамп наголосив, що він досяг значного прогресу з Путіним, однак угоди поки немає, адже є пункти, щодо яких сторони не дійшли згоди. Президент США висловив надію, що її можуть укласти найближчим часом.

«Було багато, багато пунктів, з яких ми дійшли згоди – із більшості, я б сказав. Є кілька важливих, до яких ми ще не зовсім дійшли, але ми досягли певного прогресу», – заявив Трамп.

Він повідомив, що після переговорів зателефонує президенту України Володимиру Зеленському та союзникам по НАТО.

Наприкінці пресконференції Путін запропонував провести наступну зустріч у Москві. Трамп не виключив таку можливість. Варто зауважити, що президенти не стали відповідали на запитання журналістів.

Доповнено о 03:02. Запланований обід між американською та російською делегаціями скасували. Президент США відправився до Вашингтона. Російські ЗМІ також опублікували відео, як Путін піднімається до літака, щоб покинути Аляску.

Нагадаємо, 6 серпня, спецпосланець США Стів Віткофф та російський президент Владімір Путін провели зустріч у Москві, яка тривала три години. Після завершення розмови в Кремлі назвали її «корисною і конструктивною», а в США – що під час зустрічі досягли «значного прогресу». Того ж дня Трамп заявив про «хороші шанси» на зустріч з Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським. Згодом стало відомо, що Трамп та російський диктатор зустрінуться 15 серпня.

Володимир Зеленський повідомляв, що Трамп планує досягти згоди щодо припинення вогню. За словами самого Трампа, у разі його успішних перемовин з Путіним, він планує організувати тристоронній саміт (Зеленський, Трамп, Путін).

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що будь-які рішення стосовно України не можуть ухвалюватися без неї.

15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Разом з російським президентом були присутні міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та помічник Юрій Ушаков.