Трамп потиснув руку Путіну під час зустрічі

У п’ятницю, 15 серпня, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Трамп та Путін обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто, передає «Радіо Свобода».

Літак Дональда Трампа прибув на місце зустрічі дещо раніше за літак Путіна. Американський лідер не виходив з літака, допоки до летовища не прибув літак Владіміра Путіна.

Літак російського керівника прибув о 22:00 до Анкориджу. До трапу Путіна американські військовослужбовці постелили червону доріжку.

У момент зустрічі Дональд Трамп потиснув Владіміру Путіну руку. Під час фотографування один з журналістів запитав російського диктатора, коли він припинить вбивати цивільних людей, на що він зробив жест, ніби не почув запитання.

Після цього Дональд Трамп та Владімір Путін сіли в один автомобіль та вирушили кортежем до місця проведення переговорів. Російські пропагандистські ЗМІ заявили, що зустріч Трампа та Путіна фактично розпочалася у форматі тет-а-тет в автомобілі, де вони сиділи.

Доповнено 22:30. Переговори Трампа та Путіна розпочалася після короткої зустрічі з журналістами. Одразу після того, як російський керівник та американський президент прибули до зали переговорів, пресу одразу попросили вийти.

Нагадаємо, за кілька хвилин до прибуття Путіна до Анкориджу Білий дім повідомив, що формат зустрічі Трампа і Путіна змінився на формат «три на три». Відповідно до звіту Білого дому, на зустрічі в Анкориджі, штат Аляска, Трамп буде з Марко Рубіо та Стівом Віткоффом. З боку російської сторони будуть міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков.