На зустрічі Трампа і Путіна також будуть присутні Рубіо й Віткофф

Зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Владіміром Путіним відбудеться не в раніше запланованому форматі тет-а-тет, а в форматі «три на три». Зокрема, до зустрічі долучиться держсекретар Марко Рубіо, а також спецпосланець Стів Віткофф, повідомило у п’ятницю, 15 серпня, агентство Reuters із посиланням на звіт Білого дому.

Відповідно до звіту Білого дому, на зустрічі в Анкориджі, штат Аляска, Трамп буде з Марко Рубіо та Стівом Віткоффом. З боку російської сторони будуть міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков.

Водночас на обіді після зустрічі з американської сторони будуть присутні:

Марко Рубіо,

Стів Віткофф,

міністр фінансів Скотт Бессент,

міністр торгівлі Говард Лутнік,

міністр оборони Піт Хегсет,

голова апарату Трампа Сьюзі Вайлз.

Нагадаємо, раніше 15 серпня CNN із посиланням на низку чиновників повідомило, що на переговорах Трампа та Путіна не буде присутній спецпосланець США щодо України Кіт Келлог. За даними співрозмовників телеканалу, російська сторона сприймає Келлога таким, що симпатизує Україні, через що його присутність на зустрічі могла б зробити її «контрпродуктивною».

Нагадаємо, Дональд Трамп та Владімір Путін зустрінуться для переговорів на Алясці у ніч на 16 серпня, щоб обговорити припинення війни в Україні. Перед зустріччю Трампа та Путіна в місті тисячі людей вийшли на мітинг для підтримки України.