До зустрічі з Путіним Трамп погрожував запровадити санції проти Росії, якщо та не припинить вогонь по Україні

Президент США Дональд Трамп вирішив поки що не запроваджувати додаткові санкції проти Росії, бо його зустріч з російським главою Владіміром Путіним пройшла «дуже добре». Про це він повідомив в інтерв'ю Fox News після переговорів з Путіним.

За словами Трампа, він ухвалив рішення утриматися від додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для Росії через хороший перебіг переговорів. Втім, він не виключив, що може повернутися до розгляду запровадження санкцій проти Росії пізніше.

«Через те, що сталося сьогодні, я думаю, що мені не потрібно зараз про це думати. Можливо, мені доведеться подумати про це через два тижні чи три тижні, чи щось таке, але нам не потрібно думати про це зараз», – сказав Трамп.

Дональд Трамп також визнав, що помилявся у переконанні, що російсько-українська війна буде «найлегшим з усіх конфліктів» для вирішення. За його словами, домовитися про мир в Україні «виявилося найскладніше». Водночас на запитання, чи впевнений він у настанні миру за короткий проміжок часу, він відповів ствердно.

Нагадаємо, раніше Трамп погрожував запровадити санкції проти Росії на тлі масованих атак на цивільних українців. Трамп вимагав у Росії припинити вогонь до 8 серпня, проте згодом скасував цей дедлайн, оскільки Владімір Путін погодився на особисту зустріч із ним.

15 серпня Путін та Трамп зустрілися на військовій базі в американському місті Анкоридж. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. На зустрічі з американської сторони окрім Трампа були присутні держсекретар США Марко Рубіо та посланник Стів Віткофф. Разом з російським президентом були присутні міністр закордонних справ Сєргєй Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову. Про що говорили Трамп і Путін на Алясці, читайте тут.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч.