Перед переговорами з Трампом Зеленський відвідав Брюссель та зустрівся з представниками Коаліції охочих

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі учасники Коаліції охочих висловили непохитну підтримку Україні, її незалежності та суверенітету, а також наголосили, що не підтримують насильницької зміни кордонів держав. Про це повідомив у неділю, 17 серпня, Володимир Зеленський.

За словами президента, зустріч з європейськими лідерами, яка відбулася напередодні візиту Зеленського до Білого дому, була «дуже корисною».

«Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник», – повідомив Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що рішення США взяти участь у гарантіях безпеки для України є «історичним». ІВін зазначив, що безпекові гарантії за результатами спільної роботи можуть бути «дуже практичними», і водночас додав, що мають розроблятися і за участі європейських країн.

«Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює», – підсумував президент.

Нагадаємо, після переговорів на Алясці з російським диктатором Владіміром Путіним президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів. Зеленський повідомив, що Трамп запросив його 18 серпня до Вашингтону для обговорення деталей про завершення війни.

17 серпня Politico повідомило, що лідери європейських країн планують супроводжувати президента України Володимира Зеленського, щоб зміцнити його позиції на переговорах з Трампом у Вашингтоні. Разом із Зеленським планують приїхати:

прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

президент Франції Еммануель Макрон,

прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні,

голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Згодом німецький таблоїд Bild повідомив, що Трамп нібито відмовився від загальної зустрічі з європейськими лідерами і прийме президента України Володимира Зеленського у форматі тет-а-тет. Втім, офіційних підтверджень цього на момент публікації не було.