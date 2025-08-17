Зеленський та Трамп на зустрічі в Гаазі, 25 червня 2025 року

Лідери європейських країн планують супроводжувати президента України Володимира Зеленського, щоб зміцнити його позиції на переговорах з американським колегою Дональдом Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня. Про це повідомило Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та обізнані джерела 17 серпня.

За даними видання, європейські лідери докладають значних зусиль, щоб запобігти конфлікту в Овальному кабінеті, який може зруйнувати відносини між Трампом і Зеленським в цей делікатний момент. Для цього планується відправити до Вашингтона одного з улюблених співрозмовників Трампа, президента Фінляндії Александра Стубба.

Передбачається, що Стубб допоможе запобігти будь-яким суперечкам між політиками, а також переконати президента США залучити Європу до будь-яких подальших переговорів.

Також візит до Вашингтона може здійснити генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який підтримує тісні стосунки з Дональдом Трампом.

«Європа та Україна вважають понеділковий саміт ключовим для того, щоб Трамп не погодився на вимоги Путіна, які вони вважають неприйнятними, зокрема щодо передачі Росії українських територій, які Москва лише частково контролює», – ідеться в матеріалі.

Каміль Гранд, член Європейської ради з міжнародних відносин, припустив, що результати саміту Трампа та Путіна на Алясці викликали занепокоєння в Європі, оскільки Трамп, «видається, повірив значній частині аргументів Путіна».

«Зустріч не розглядається як повна катастрофа, але європейці, безумовно, стурбовані напрямком руху. Звідси й зусилля, спрямовані на уникнення чергової драми під час майбутнього візиту Зеленського», – вважає Гранд.

Європейські чиновники полегшено зітхнули, що Трамп не уклав угоди з Путіним, але розчаровані тим, що питання про суворі вторинні тарифи для країн, які купують російську нафту, було знято з порядку денного, додає Politico.

Зустріч Трампа та Путіна на Алясці – що відомо

15 серпня російський диктатор Владімір Путін та президент США Дональд Трамп провели зустріч на військовій базі в американському місті Анкоридж, штат Аляска. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Зустріч провели у форматі «три на три», хоч спершу її анонсували як розмову тет-а-тет.

Після кількагодинної розмови Трамп та Путін не змогли досягти згоди щодо кількох пунктів під час переговорів, проте наголосили про конструктивну розмову.

Після зустрічі з Путіним Трамп дав інтерв’ю телеканалу Fox News, в якому назвав розмову з російським диктатором «дуже хорошою» та «10 з 10». Він заявив, що після розмови з Путіним тільки від Зеленського залежить укладення угоди щодо припинення вогню, а також анонсував тристоронню зустріч. Окрім того, Трамп вирішив поки не запроваджувати додаткових санкцій проти Росії.

16 серпня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів за результатами переговорів. Український президент повідомив, що Трамп запросив його до Вашингтону 18 серпня для обговорення деталей про завершення війни.