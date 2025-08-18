Лікарі кажуть, що у сезон язики мають бути чорні від споживання ягід фіолетового кольоруд

У серпні є багато фруктів, ягід, овочів фіолетового кольору, які, як стверджують лікарі, обов’язково слід включати у щоденний раціон. Вони багаті корисними для здоров’я речовинами, які захищають тканину мозку від старіння (нейродегенеративні хвороби, хвороба Альцгеймера), кишківник – від запалень та зменшення кількості корисних мікроорганізмів, клітини – від мутацій тощо.

Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська радить у сезон щодня їсти овочі та фрукти фіолетового кольору. Їх зараз багато: сливи, ожина, лохина, баклажани, червоний виноград, червоноголова капуста тощо.

«Що спільного у баклажана, ожини та сливи? Синій колір. Для цього виду пігментів є навіть окремий термін — антоціанідіни (від грецьких слів: антос – квітка, ціанос – синій). У природі синій колір має різні відтінки: від рожевого до густо-фіолетового. І, як і відтінки, мають свої назви, так і антоцианідіни складаються з різних сполук – цианіни, антоцианіни, проантоцианіди та інші. Навіть в червоних яблуках вони також є і в рожевих грушах. І навіть у рожевій картоплі», – каже Оксана Скиталінська.

Скільки цих сполук у різних плодах (мг/кг свіжої маси, за даними Munach C at al. 2004):

вишня (200 г) – 350-4500 мг (в залежності від сорту);

слива (200 г) – 150-1150 мг (в залежності від сорту);

баклажан (200 г, фіолетовий) – 7500 мг;

ожина (100 г) – 1000-4000 мг;

чорна смородина (100 г) – 1300-4000 г;

чорниця (100 г) – 250-5000 г;

червоний виноград (200 г) – 300-7500 г.

І це лише антоціанідіни. А окрім них, у ягодах, фруктах, капусті ще містяться інші сполуки, не менш цінні.

Яка користь з антоціанідінів?

За словами дієтологині, вони захищають організм від шкідливих зовнішніх та внутрішніх ушкоджень, ультрафіолету, підтримують структуру колагена (основного білка організму), стримують його руйнування та мають виражену протизапальну дію, покращують мікроциркуляцію крові, мають високу капілярозміцнюючу активність.

«А ще захищають тканину мозку від старіння (нейродегенеративні хвороби, хвороба Альцгеймера), кишківник – від запалень та зменшення кількості корисних мікроорганізмів, клітини – від мутацій. Вони необхідні в раціоні людей з цукровим діабетом, серцево-судинними, онкологічними та нервовими хворобами», – каже Оксана Скиталінська.

Тому коли є вибір: білий виноград чи темно-фіолетовий, жовта картопля чи рожева, з десертів – торт чи ожина/чорниця/смородина, звісно, що краще обрати фрукти фіолетового або рожевого кольору, бо це принесе велику користь нашому організму.