Після розрізання солодка м’якоть швидко стає ідеальним середовищем для бактерій

Влітку багатьом хочеться поласувати кавуном чи динею, та іноді вони доволі великі. Їх і нести важко, і спожити за один раз неможливо. Тож нині на прилавках магазинів і ринків доволі часто можна побачити розрізані навпіл плоди, закриті харчовою плівкою. І люди спокійно їх купують. Та чи безпечно їсти такі плоди?

Чому купувати розрізані кавуни та дині небезпечно для здоров’я?

Рай для мікробів. «Після розрізання солодка м’якоть швидко стає ідеальним середовищем для бактерій – сальмонел, кишкової палички та інших. Особливо якщо плід зберігається без холодильника під палючим сонцем», – каже завідувачка відділу безпеки середовища життєдіяльності Вінницького обласного центру контролю і профілактики хвороб Оксана Скоробогач.

Сумнівна чистота. Часто на ринках просто немає умов для миття рук і дезінфекції ножів. Уявіть, що кавуни розрізали одним і тим самим ножем десятки разів. Пил, комахи й бактерії роблять свою справу.

Ніхто не гарантує безпеки. Ви не знаєте, чи помили кавун і ніж перед розрізанням, чи дотримується продавець елементарної гігієни.

Підвищений ризик нітратів. Продавці розрізають кавуни навпіл не тільки тоді, коли плоди дуже великі. Так роблять іноді ще й у тих випадках, коли хочуть показати його яскраву м’якоть. Але такий «красень» з яскравим гладеньким зрізом може містити небезпечну кількість нітратів. Це особливо шкідливо для дітей.

Як захистити себе при споживанні кавунів та динь?

купуйте тільки цілі кавуни й дині без тріщин і пошкоджень;

вибирайте офіційні торгові точки або супермаркети з холодильниками;

не купуйте розрізані плоди, навіть якщо вони загорнуті в плівку;

ретельно мийте кавун або диню під проточною водою перед нарізанням;

зберігайте розрізаний плід у холодильнику не довше доби;

не купуйте уражені гниллю й пошкоджені фрукти та овочі, якщо ви не плануєте піддавати їх термічній обробці.