Літні суперягоди: чим корисні малина, лохина й ожина та кому їх не можна їсти
Поради дієтолога + рецепти
Коли мова йде про малину, лохину і ожину – це не лише смачно, а й корисно, бо ці ягоди є джерелом цінних для здоров’я речовин. Дієтолог Андрій Маковецький рекомендує у сезон з’їдати по 100-150 г ягід 3-5 разів на тиждень. Це дозволить поповнити організм вітамінами та мінералами і знизити ризик багатьох захворювань.
Чому ці ягоди – суперфуд
1. Багаті на антиоксиданти. Малина, лохина (борівка) та ожина багаті антоціанами – пігментами, які захищають клітини від старіння, зменшують запалення та знижують ризик серцево-судинних захворювань.
2. Мають низький глікемічний індекс. Це робить їх безпечними для людей з інсулінорезистентністю та діабетом (у помірних порціях). Вони не викликають різкого підвищення рівня цукру в крові.
3. Джерело клітковини. 100 г малини містить до 7 г харчових волокон. Це покращує травлення, регулює апетит, сприяє м’якому очищенню кишківника.
4. Багаті на вітаміни та мінерали:
- малина – вітамін С, марганець, саліцилати (природні «протизапальні»);
- лохина – вітамін К1, антоціани для зору й пам’яті;
- ожина – фолієва кислота, мідь, вітаміни групи В.
Дієтолог радить не пропустити ягідний сезон і з’їдати 100-150 г ягід 3-5 разів на тиждень.
Кому варто бути обережним?
- Людям із алергією на саліцилати – малина та ожина можуть викликати реакції.
- При синдромі подразненого кишківника (IBS) – надмір споживання може спричинити здуття або дискомфорт через велику кількість клітковини.
- Дітям до року – давати лише після консультації з педіатром через ризик алергії.
- Людям із каменями в нирках краще уникати надмірної кількості лохини, яка містить оксалати.
Три корисні рецепти з ягодами
Йогуртовий боул із лохиною і малиною
Інгредієнти (1 порція):
- грецький йогурт 10% – 150 г;
- лохина – 50 г;
- малина – 50 г;
- мигдаль або волоські горіхи – 10 г;
- мед або стевія – за бажанням;
- насіння чіа – 1 ч.л. (5 г).
Спосіб приготування
В миску викладіть йогурт, додайте ягоди, посипте горішками й чіа. За бажанням додайте трішки меду – і насолоджуйтесь на сніданок чи перекус.
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Салат із шпинатом, ожиною та фетою
Інгредієнти:
- шпинат – 50 г;
- ожина – 70 г;
- сир фета – 30 г;
- горіхи (пекан або волоський) – 10 г;
- оливкова олія – 1 ч. л.;
- бальзамік – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Викладіть на тарілку шпинат, додайте ожину, крихти фети та подрібнені горіхи. Збризніть олією та бальзаміком. Подавайте як легку закуску або гарнір.
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Чіа-пудинг з малиною та лохиною
Інгредієнти (на 2 порції):
- рослинне молоко (наприклад, мигдалеве) – 250 мл;
- насіння чіа – 3 ст. л. (30 г);
- малина – 50 г;
- лохина – 50 г;
- фінік або сироп агави – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Змішайте чіа з молоком і підсолоджувачем і поставте в холодильник на 4-6 год або на ніч. Перед подачею додайте свіжі ягоди.